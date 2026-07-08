Manastir na Fruškoj gori u koji vernici dolaze po mir i nadu: Mnogi se mole ovoj svetiteljki

Manastir Petkovica jedan je od najposećenijih manastira na Fruškoj gori i mesto kojem se mnogi vraćaju iz godine u godinu. Vernici dolaze da se pomole za zdravlje, potomstvo, mir i pomoć u teškim životnim trenucima.

Manastir Petkovica smešten je na južnim obroncima Fruške gore, a od Beograda je udaljen oko 100 kilometara, odnosno nešto više od sat vremena vožnje automobilom.

Zbog dobre povezanosti i mirnog okruženja, ova svetinja često je odredište hodočasnika, ali i svih onih koji žele da pobegnu od gradske gužve i provedu dan u tišini i molitvi.

Veruje se da je manastir podignut krajem 15. ili početkom 16. veka i posvećen je Svetoj Petki, svetiteljki kojoj se pravoslavni vernici vekovima obraćaju za pomoć u bolesti, porodičnim nevoljama i teškim životnim iskušenjima.

Tokom istorije više puta je rušen i obnavljan, ali je uprkos svim stradanjima sačuvao svoje mesto među najznačajnijim manastirima Fruške gore.

Svedočenja vernika

Ono po čemu je Petkovica posebno poznata jesu brojna svedočenja vernika o uslišanim molitvama. Ljudi koji dolaze u ovu svetinju pričaju da su posle molitve pronašli unutrašnji mir, dobili snagu da se izbore sa teškim životnim situacijama ili osetili poboljšanje zdravstvenog stanja. Takva svedočenja prenose se godinama, najčešće usmenim putem, zbog čega se glas o manastiru širio daleko izvan granica Srema.

Među onima koji najčešće posećuju Petkovicu nalaze se bračni parovi koji godinama pokušavaju da dobiju dete. Mnogi dolaze da se pomole Svetoj Petki za dar potomstva, a pojedini kasnije svedoče da su im se molitve ispunile. Upravo zato ova svetinja važi za jedno od mesta na koje nerotkinje i bračni parovi dolaze sa posebnom nadom i verom.

Manastir posećuju i ljudi koji se bore sa teškim ili dugotrajnim bolestima, oni koji prolaze kroz porodične ili finansijske probleme, kao i vernici koji traže utehu posle velikih životnih gubitaka. Mnogi ne dolaze tražeći čudo, već mir, snagu i veru da će lakše podneti iskušenja koja su ih zadesila.

Iako Crkva čuda ne proglašava na osnovu pojedinačnih

svedočenja, upravo su priče vernika doprinele tome da Manastir Petkovica bude prepoznat kao mesto molitve, nade i duhovnog okrepljenja. Zbog toga ovoj svetinji tokom cele godine dolaze ljudi iz svih krajeva Srbije, ali i iz regiona, verujući da iskrena molitva i vera mogu doneti utehu, snagu i novi početak.

Autor: S.M.