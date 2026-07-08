Trenutak koji je sve ŠOKIRAO: Vladica gurnuo ruku u cev da izvadi zver, doživeo UŽAS kakvom se nije nadao

Najpoznatiji srpski hvatač zmija, Vladica Stanković, ponovo je imao nesvakidašnju i prilično napornu intervenciju.

Vladica je na Instagram profilu svog udruženja "Poskok" podelio video-snimak koji najbolje pokazuje sa kakvim se opasnostima i naporima svakodnevno suočava. Ovoga puta, poziv u pomoć stigao je zbog zmije koja se uvukla u usku cev i tamo bukvalno ostala zaglavljena.

Da posao zmijolovca nije nimalo lak, videlo se od samog početka. Zmija je odbijala da izađe, pa je Vladica morao da primeni svu svoju veštinu, ali i fizičku snagu. Kako bi je namamio i izvukao, koristio je specijalna letve, a morao je i da podigne celu cev kako bi gravitacija odradila svoje.

Tokom ove napete akcije, u momentu kada je zmija konačno počela da popušta, munjevito je odreagovala i ugrizla Vladicu za prst.

U pitanju je neotrovna zmija, pa je ovaj ugriz prošao bez ozbiljnijih posledica po njegovo zdravlje,

Vidno iscrpljeni Vladica je priznao da se namučio dok ju je izvukao, ali je naglasio da je obavljen veliki posao.

Autor: S.M.