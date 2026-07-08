SPREMITE SE! Grmljavina, pljuskovi i grad pogodili OVE delove Srbije: Evo koji krajevi su sledeći na udaru

Današnji dan doneo je Srbiji promenu vremena. Već tokom jutra naoblačenje sa kišom i pljuskovima zahvatilo je sever i severoistok zemlje, naročito Banat, a na području Vršca bilo je i pljuskova sa grmljavinom.

Tokom dana ovaj oblačni i padavinski sistem u severozapadnoj visinskoj struji premeštao se preko Beograda, Pomoravlja, Podunavlja, severa Šumadije i Braničevskog okruga prema istoku Srbije.

U ovim predelima je nakon vrlo toplog jutra, tokom dana i malo osvežilo, odnosno maksimalna temperatura nije mnogo zbog oblačnosti odmaknula od jutarnje.

Istovremeno, na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije bilo je vedro i veoma toplo.

Sredinom dana temperatura se kretala od 22 na severozapadu do 32°C na jugoistoku Srbije.

Kasnije posle podne zapadne predele Srbije zahvatio je snažan oblačni sistem sa jakim pljuskovima i grmljavinom. Lokalno je bilo i grmljavinskih oluja sa jakim gromovima, gradom i vrlo obilnim pljuskovima.

U ovom času ovaj sistem sa zapada Srbije u severozapadnoj visinskoj struji premešta se preko jugozapadne Srbije dalje prema jugu Srbije.

Lokalno se očekuju i jači pljuskovi sa grmljavinom.

Do jutra najviše padavina očekuje se na jugu i jugozapadu Srbije, naročito na Pešterskoj visoravni, na planinama, u Raškom okrugu i na Kosovu i Metohiji.

Očekuje se da padne i do 30 litara kiše.

U ostalim predelima Srbije očekuje se suvo, a na severu Srbije i u Beogradu će se tokom večeri razvedriti, pa će noćas biti vedro.

Autor: Iva Besarabić