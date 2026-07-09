SPC poslala snažnu poruku: Građani ovo treba da urade na Petrovdan

Srpska pravoslavna crkva (SPC) i Institut za transfuziju krvi Srbije organizovaće u nedelju, 12. jula, veliku akciju dobrovoljnog davanja krvi u šest beogradskih hramova.

SPC pozvala je sve zdrave punoletne građane da se odazovu akciji.

Akcija će biti održana od 10 do 14 časova na Voždovcu u Crkvi Svetog Jovana Vladimira, na Vračaru u Hramu Svetog Save, na Novom Beogradu u Crkvi Svetog Simeona Mirotočivog, na Paliluli u Crkvi Svetog apostola i jevanđeliste Marka, na Starom gradu u Crkvi Svetog Aleksandra Nevskog, kao i na Čukarici u Crkvi Vaznesenja Gospodnjeg, u naselju Žarkovo.

Patrijarh kao primer

U saopštenju se navodi da SPC već dugi niz godina predstavlja jednog od najpouzdanijih i najposvećenijih saradnika Instituta za transfuziju krvi Srbije u organizovanju akcija dobrovoljnog davanja krvi, a da poseban primer daje i patrijarh srpski Porfirije, koji je dugogodišnji redovni dobrovoljni davalac krvi i više puta je pozivao građane da se priključe ovim humanim akcijama.

"Kroz brojne parohije i hramove širom zemlje, Crkva neprestano podstiče vernike da delom ljubavi i milosrđa pomognu onima kojima je krv neophodna za lečenje i spasavanje života", navodi se u saopštenju.

Organizatori pozivaju sve zdrave punoletne građane koji su u mogućnosti da se odazovu i svojim darom pomognu onima kojima je krv najpotrebnija.

"Jedna data jedinica krvi može spasiti više ljudskih života", dodaje se u saopštenju.

Autor: A.A.