Dačić na graničnom prelazu Gradina - Kalotina sa Demerdžijevim: Ovde smo zbog unapređenja naše granične službe

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se danas na zajedničkom graničnom prelazu Gradina - Kalotina sa ministrom unutrašnjih poslova Republike Bugarske Ivanom Demerdžijevim, sa kojim je potpisao Memorandum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o uspostavljanju zajedničkog graničnog prelaza Gradina 2 - Kalotina 2.

Čestitajući ponovni izbor na funkciju ministra unutrašnjih poslova bugarskom kolegi Demerdžijevu, ministar Dačić je istakao da je današnji susret dobra prilika da se unapredi granična saradnja između dve zemlje.

„Danas smo konkretno ovde zbog unapređenja naše granične službe. Centralni granični prelaz, kad je reč o Bugarskoj i Srbiji, jeste sa naše strane Gradina, a sa vaše Kalotina i drago mi je da smo u prilici da otvorimo drugu fazu tog prelaza. Želim samo da napomenem taj podatak da je još pre letnje sezone, u proteklih šest meseci, tri miliona ljudi prešlo ovu granicu. Mi hoćemo da ovde što više olakšamo prelazak ljudi i robe, ali i da sprečimo prekogranični kriminal“, istakao je ministar.

Dačić je dodao da će nastaviti saradnju u borbi protiv organizovanog kriminala i suzbijanju iregularnih migracija, podsetivši da je zajedničkim naporima zaustavljen talas iregularnih migracija.

„Za prvih šest meseci ove godine ilegalni prelasci manji su za 55 odsto, u odnosu na prošlu godinu“, rekao je Dačić i precizirao da dva ministarstva imaju sveobuhvatnu policijsku saradnju, kao i saradnju u oblasti vanrednih situacija.

Dačić je istakao da su Srbija i Bugarska bliske države, kao i da je jačanje prijateljstva i odnosa u obostranom interesu.

„Voleo bih, da bismo naučili nešto iz istorije, da se ne rukovodimo tuđim, nego sopstvenim interesima“, rekao je Dačić.

Ističući da se svake godine broj putnika koji prelaze granice povećava, ministar Demerdžijev je rekao da je prošle godine, preko graničnog prelaza Kalotina –Gradina, prešlo oko 5 miliona ljudi i 2 miliona vozila.

„Naš zadatak je da olakšamo ove gužve. Sigurnost granice je nešto, ali i pristupačnost je nešto za šta se borimo. Razgovarali smo i o ostalim prelazima na bugarsko-srpskoj granici koji su u planu, a njih nije malo“, rekao je Demerdžijev.

Demerdžijev je naglasio da su odnosi dve zemlje na dobrom nivou i izrazio uverenje da će oni nastaviti da jačaju i ubuduće.

„Uspostavili smo kontakte između profesionalnih rukovodilaca različitih sektora policije, kako bismo još više poboljšali proces. Verujem da će ovo doprineti i razvoju graničnih regiona i u Bugarskoj i u Srbiji, za koje znamo da su među najsiromašnijima“, poručio je bugarski ministar unutrašnjih poslova.

Ministar Demerdžijev je podsetio da je ovaj zajednički granični prelaz rekonstruisan 2022. godine i izrazio zadovoljstvo što je omogućio da prohodnost putnika bude mnogo bolja nego u ranijem periodu, ističući značaj današnjeg potpisivanja memoranduma.

„Ovo sada je druga etapa, koja će još više olakšati građanima obe zemlje da se druže i doprineće razvoju ovih regiona, za koje verujem da neće više biti među najsiromašnijima“, poručio je Demerdžijev.

U skladu sa potpisanim memorandumom, izražena je obostrana namera za otvaranjem novog zajedničkog graničnog prelaza u selu Kalotina na bugarskoj strani, a njime su bliže definisane i obaveze obe strane o daljim proceduralnim i pravnim koracima uspostavljanja ovog novog graničnog prelaza.

Otvaranjem zajedničkog graničnog prelaza, koji će koristiti isključivo državljani Srbije i Bugarske, države izlaze u susret pre svega prekograničnim radnicima, kako bi se olakšao prelazak i izbegla zadržavanja na granici sa Bugarskom tokom letnjih meseci.

Ministar Dačić je, ujedno, danas obišao i pripadnike srpske granične policije na Graničnom prelazu Gradina, kao i pripadnike Fronteksa koji su angažovani na srpsko-bugarskoj granici.

Autor: Iva Besarabić