DAČIĆ U BANJALUCI: Saradnja MUP-a Srbije i Srpske na vrhunskom nivou, sledi dodatno jačanje bezbednosti!

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se danas u Banjaluci sa ministrom unutrašnjih poslova Republike Srpske Željkom Budimirom.

Tokom razgovora, dvojica ministara su ocenila da je dosadašnja saradnja dve institucije na veoma visokom nivou. Naglašeno je da postoji značajan prostor za njeno dalje unapređenje, pre svega kroz nove zajedničke inicijative, specijalizovane obuke i operativne aktivnosti od obostranog interesa.

Stabilnost regiona kao prioritet

Sagovornici su posebno istakli važnost očuvanja stabilnosti i bezbednosti u celom regionu. Naglašena je ključna uloga koju institucije unutrašnjih poslova imaju u tom procesu, kao garanti mira i sigurnosti svih građana.

Intenziviranje saradnje u narednom periodu

Na sastanku u Banjaluci je zaključeno da će se saradnja između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske dodatno intenzivirati.

Glavni cilj ovih aktivnosti biće podizanje nivoa bezbednosti građana i pružanje efikasnijeg odgovora na savremene bezbednosne izazove sa kojima se suočava region.

Autor: D.S.

