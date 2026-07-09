Stiže NOVAC za sve punoletne građane! Vučić najavio veliko IZNENAĐENJE, Mali potvrdio: Ovo je odraz ekonomske SNEGE SRBIJE

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić najavio je da država priprema novo iznenađenje za sve punoletne građane Srbije, a to je potvrdio i ministar finansija Siniša Mali.

Gostujući na Javnom medijskom servisu, Aleksandar Vučić je rekao da će isplata ranije najavljenih mera biti ubrzana, verovatno u septembru, ali je otkrio da se paralelno radi i na dodatnoj pomoći koja bi obuhvatila sve punoletne građane.

- Biće svakako u septembru i gledaćemo da bude čak sredinom septembra. Verujem da ćemo uspeti još nečim da obradujemo sve građane. Još ne mogu do kraja da kažem, ali verujem da ćemo sve punoletne građane Srbije obradovati - rekao je Vučić.

Dodao je i da se razmatra model po kojem ta sredstva ne bi bila obezbeđena iz budžeta, već iz drugih izvora, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

Predsednik je naglasio da se još razrađuju svi detalji i da će država u narednim danima izaći sa konkretnim informacijama o tome na koji način će pomoć biti realizovana.

Mali potvrdio: Stiže pomoć

Ministar finansija Siniša Mali poručio je da je najava predsednika Vučića o mogućoj isplati novca punoletnim građanima realna zbog odgovorne ekonomske politike koju država vodi.

Ujedno, time je ministar Mali potvrdio da će novi paket biti novčani.

- Ova mera je odraz ekonomske snage jedne od pet najbrže rastućih ekonomija u Evropi, socijalno orijentisanog upravljanja državom i razumevanja da je uloga države da radi u interesu svojih građana - objavio je Mali na društvenoj mreži.

On je dodao da je cilj države da građani osete koristi od stabilnih javnih finansija.

Iako iznos eventualne pomoći za sve punoletne građane još nije saopšten, Vučić je poručio da veruje da će građani biti zadovoljni kada budu predstavljeni svi detalji. Nadležni su najavili da će uskoro biti poznati uslovi, način isplate i termin realizacije ove mere.

Podsetimo, paket mera podrške namenjen najstarijim sugrađanima vredan je oko 600 miliona evra. Od ovog iznosa, čak 377,2 miliona evra biće direktno usmereno na račune 1.663.000 penzionera u Srbiji.

Penzioneri koji imaju najmanja primanja, do 31.092 dinara, dobiće jednokratnu uplatu od 35.000 dinara. Druga grupa, s primanjima od 31.092 do 56.851 dinar, od države će dobiti pomoć u iznosu od 27.500 dinara, dok će penzionerima sa penzijama iznad 56.851 dinar biti uplaćeno 20.000 dinara.

Autor: Iva Besarabić