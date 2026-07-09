Kako će izgledati pomoć za punoletne građane? Siniša Mali otkrio: Paket će biti novčani, ovo su svi detalji o novoj isplati

Siniša Mali otkrio je ključne informacije o novoj najavljenoj pomoći za sve punoletne građane Srbije.

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da je najava predsednika Srbije Aleksandra Vučića o mogućoj isplati novca punoletnim građanima realna zbog odgovorne ekonomske politike koju država vodi. Ujedno, time je potvrdio da će novi paket biti novčani.

- Ona je odraz ekonomske snage jedne od pet najbrže rastućih ekonomija u Evropi, socijalno orijentisanog upravljanja državom i razumevanja da je uloga države da radi u interesu svojih građana - objavio je Mali na Fejsbuku.

Siniša Mali je istakao da su neistinite tvrdnje da će pomoć građanima biti finansirana novim zaduživanjem.

"Neće biti zaduživanja"

Mali ističe da je srpska ekonomija danas stabilna, jaka, sa više od pet milijardi evra na računu i to uz visok nivo javnih ulaganja koji prvi put u istoriji srpskog budžeta premašuju sedam odsto BDP-a.

- Uz visok stepen izloženosti spoljnim ekonomskim rizicima i uz proces sprovođenja ekonomskih reformi koji je uvek, za svaku zemlju, bolan i težak put. U Nikezićevim snovima, pak, nema dovoljno sredstava na državnom računu, finansije se pogoršavaju, a svaki uspeh je, gle čuda - predizborni trik. Pa, građani Srbije ne bi imali baš ništa protiv, siguran sam, da ste se istim 'trikovima' poslužili i vi - poručio je Mali i dodao:

- Ne bismo morali onda, naveo je, da čekamo ni da se nezaposlenost spusti na manje od devet odsto, sa 25,9 odsto za vreme njihove vlasti kada je svaki četvrti građanin Srbije bio bez posla. Ne bismo morali da čekamo na strane direktne investicije.

Naglasio je da je Srbija danas zemlja koja stremi proseku plata od 1.400 evra, zemlja koja će sledeće godine biti domaćin najvećeg svetskog događaja ikada u našoj istoriji.

- Zemlja koja misli o kvalitetu života penzionera, a ne samo o brojnom stanju, zemlja sa investicionim kreditnim rejtingom. Srbija je u top pet najbrže rastućih zemalja u Evropi, Srbiji je dobro kada nismo u istom snu - napisao je Mali.

Podsetimo, da država priprema novu pomoć za sve punoletne građane u zemlji, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić nije precizirao o kakvoj je tačno pomoći reč, ali je istakao da će građani biti zadovoljni. Sada je izvesno da je reč o novčanoj pomoći države.

- Biće u septembru, ali gledaćemo da bude i ranije. Da bude sredinom septembra. Verujem da ćemo uspeti još nečim da obradujemo sve građane.

Ne mogu do kraja da kažem, ali verujem da ćemo sve punoletne građane da obradujemo, i to ne sredstvima iz budžeta. Još istražujemo, moramo da razmišljamo o našim ljudima - naveo je Vučić.

Autor: A.A.