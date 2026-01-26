'BORIMO SE ZA MIR I STABILNOST' Siniša Mali: Obećali smo građanima ekonomski rast, najveći teret je preuzeo Aleksandar Vučić

Ministar Mali govorio je o aktuelnim temama, važnim za građane Srbije.

- Ministar Mali čestitao je pobedu srpskih vaterpolista na Evropskom prvenstvu.

- Svaka, čast najbolji su. Svaka čast na borbenosti. Svaka čast na energiji, na volji da budu najbolji. I po ko zna koji put su pokazali da i jesu - rekao je ministar

- Mi ćemo danas imati vanrednu sednicu vlade, doneti odluku o isplati novčanih naknada, onih koje zaslužuju naravno. 20.000 evra dobijaju za zlatnu medalju i trener i svi, tako da će država ispuniti svoju obavezu. Mnogo sam srećan i najmanje što možemo da uradimo da se na ovaj način odužimo njima.

Sednica Vlade

Govoreći o jučerašnjoj sednici Vlade i najavlji mogućih smena ministar je rekao:

- Vrlo je prosto. Ako hoćete da budete u Vladi Republike Srbije morate da se borite , morate da date sve od sebe. Ko neće ne mora, kao što je predsednik Vučić rekao idemo dalje. U trenutku kada seceo svet menja. A svi smo svesni tektonih promena, neophodno je da damo sve od sebe.

- Mi smo građanima obećali nekoliko stvari. Mir i stabilnost i borimo se za to, ali takođe smo obećali i ubrzani ekonimski napredak. Pri tome najveći teret na sebe je preuzeo predsenik Vučić. Najmanje što možetmo da učinimio kao članovi vlade jeste da poguramo taj rast i razvoj. Da rastu plate i penzije... Na neki način njega da podžimo, ali sa druge strane naša najveća obaveza je prema građanima Srbije, za to smo planćeni.

On je dodao da se nada da će jučerašnji govor biti motivacija.

O Evropskoj uniji

- Mi ćemo se potrudi da sve naše zakone sve naše zakonske akte u potpusnosti završimo i uskladimo sa legislativom EU, što je ogromna stvar. Da konačno završemo taj proces. Da li ćemo postati članovi to ne zavisi nas to je politička odluka EU.

Ministar je dodao da usklaćivanje ne radimo samo zbog EU, već zbog samih nas i da budemo bezbediniji i sigurniji za investicije. Na kraju krajeva to utiče i na naš kreditini rejtinig - rekao je ministar.

Planovi o Eskpu

- To je pravi mali grad koji tamo niče... Veliki uspeh naših građevinaca, naših kompanija. To ne smemo da zakasnimo ni jedan dan, a rokovi su kratki. Zamislite da ste domaćin najvećeg događaja da ugostite 132 zemlje, njihove predstavnike sa njihovim progaramima. Poboljšaćemo naš imidž. Tek od 2028. godine na krilima 2027. idemo u jedan još brži razvoj Srbije. Zato ćemo predstaviti i program Srbija 2028 i Srbija 2035.

Šta je program Srbija 2035

- Mi smo uvek išli sa transtaprentinim ciljevima. Setite se 2019. predsednik Vučić je rekao imaćemo platu od 1.000 evra 2025. godine. Pazite to je bilo 2019. nakon toga desila se korona i rat u Ukrajini. Neki nisu verovali, ali to smo ostavrili. I videćete brzo za par nedelja kad Zavod za statistiku izađe sa podacima da je plata bila viša od 1.000 evra u decembru prošle godine - rekao je ministar.

Ministar je podsetio da je deo programa 2027 i prosečna plata 1.400 evra, prosečna penezija i minimalna zarada 650 evra.

- Radimo i infrastrukturu i radimo na povećanju životnog standarda. Tako ćemo i na osvnovu posetila koje očekujemo da dođu na Eskpo i rasta koji očekujemo imati program naše vizije Srbije do 2035. godine. Hoćemo da još brže i jače raste naša ekononija.

- Uprkos svim problemima mislim na blokadare... veoma dobra nam je ekonomska situacija. Mi smo u grupi nisko zaduženih zemalja, a uprkos blokadama uspeli smo da rastemo 2 odsto. Povećali smo penziju, minimalnu zaradu... sva obećanja koja smo dali smo ispunuli, sačuvali smo stabilan devizni kurs... Na dobrom smo putu da ostavirmo obećanje koje je dao predsednik, da ovo bude najbolja ekonoska godina za Srbiju - istakao je ministar.

Ekspo 2027

Podsetimo, ministar finansija Siniša Mali izjavio je juče da su do sada 132 zemlje potvrdile učešće na Ekspo 2027 i da će specijalizovana izložba u Beogradu imati najveći broj zemalja učesnica.

On je, na tematskoj sednici Vlade Srbije na kojoj učestvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, rekao da je potpisan ugovor sa 41 zemljom, da je još 16 ugovora spremno za potpisivanje i da će do 1. aprila biti potpisani ugovori sa ostalim učesnicama.

On je istakao da radovi teku dobro, ali da nije siguran da će sve biti urađeno na vreme ukoliko se svi ne uključe i zamolio predsednika Srbije za pomoć i podršku da se ovaj projekat realizuje.



"Radimo vredno, trudimo se svaki dan, predsedniče, ja vodim ovaj projekat uz Vašu političku podršku, mnoga toga smo uradili, ali nisam siguran da ćemo stići sve na vreme da uradimo, ne budemo li se svi angažovali na pravi način, tako da mi je potrebna jednostavno Vaša pomoć", rekao je Mali.

Prema njegovim rečima, u narednom periodu biće tri važna datuma za Ekspo.

"Prvi je 29. januar, kada ćemo građanima Srbije da otkrijemo imena maskota, a 15.maja krećemo sa prodajom karata u Srbiji i u svetu. Na proleće kreće velika volonterska kampanja, trebaće nam ukupno 20.000 volontera", rekao je ministar Mali i pozvao mlade da se uključe u volonterski program.

Naveo je da će u zoni A, koja je osnovna zona, biti paviljoni svih učesnika izložbe, u zoni B tematski paviljoni, u zoni E paviljoni najboljih praksi, a da će kompleks obuhvatiti Nacionalni stadion, hotel sa 400 soba, Ekspo selo sa 1.500 novih stanova, novi hangar koji je vezan za leteće taksije, novu toplanu.

"Rokovi su nam takvi da ključeve svih paviljona damo učesnicima Ekspa do 1. decembra ove godine, mi to hoćemo da uradimo ranije, već u oktobru mesecu. Treba da završimo i zonu tematskih paviljona do kraja prvog kvartala 2027. godine, gradimo paviljone koji su vezani za zonu najbolje prakse. Kompleks sa 1.500 stanova biće završen već ove godine, Nacionalni stadion imaće 52.000 mesta", rekao je on.

Dodao je da je reč o ogromnim infrastrukturnim projektima u kratkom vremenskom periodu i naveo da na gradilištu radi više od 100 domaćih kompanija koji su podizvođači, da 3.000 radnika radi svakodnevno i da je angažovano više od 500 komada mehanizacije na gradilištu.

Istakao je da je, što se organizacije tiče, dosta urađeno, osnovano je novo preduzeće Expo 2027, gde je 181 čovek zaposlen.

"Rokovi su veoma, veoma tesni. Ekspo je najveća razvojna šansa cele Srbije i mi smo ga predstavili kao deo projekta Skok u budućnost, velike platforme sa 323 projekta koja radimo širom Srbije kako bismo unapredili infrastrukturu, kvalitet života, podigli penzije i plate, minimalne zarade.

Ekspo je samo lokomotiva toga i moja poruka je da od 2028. godine nakon završetka Ekspa Srbija uđe u fazu još ubrzanijeg rasta i razvoja", rekao je Mali.

Dodao je da će se vrlo brzo, kao što je predsednik Republike i najavio, izaći sa predlogom i programom Srbija 2028. do 2035. godine.

