'BLOKADERI NAS NISU ZAUSTAVILI' Ministar Mali: Nastavljamo da gradimo, jedini u regionu imamo brze pruge

Ministar finansija Siniša Mali govorio je o svim aktuelnim temama i sumirao rezultate u 2025. godini.

"Još jedna u nizu gradilišta, nešto novo što se gradi u Srbiji, juče smo sa predsednikom Aleksandrom Vučićem obišli radove. Grad Beograd dobija novi Savski most, novi pešački most koji će spajati dve obale reke Save, sve nešto novo se stvara, gradi. Izgrađen je novi prirodnjački muzej, novi akvarijum. Sve neke nove stvari koje se dešavaju koje su deo tog velikog projekta, kao što je "Belgrade Eje" to će biti u Beogradu di kraja naredne godine, jarbol koji će biti na uću reke Save u Dunav, još jedan simbol našeg jedinsva i naše sloge. Novi ili preuređeni, ili renovirani ili rekonstruisani muzej vazduhoplovstva, Nova zgrada pošte koju smo srušili, zbog posledica Drugog svetskog rata", rekao je Mali.

"Oni nisu dozvolili da se taj most ukloni, taj stari nacistički most koji je inače i nebezbedan, truo iznutra i tako dalje, a taj ćemo most preurediti, rekonstruisati i staviti na neko drugo mesto. Ali da je neko protiv izgradnja novih mostova, novih auto-puteva, da je neko protiv napretka Srbije, dakle mi to nismo dozvolili i moja poruka gledaocima i građanima Srbije, dakle uprkos svim tim naporima blokadera da zaustave rast i razvoj Srbije, nisu uspeli, a mi ćemo sa tim programom rasta i razvoja nastaviti u godinama koje dolaze", rekao je Mali.

Ministar finansija je istakao da će ova 2025. godna biti upamćena kao godina kada je završena brza pruga, 200 kilometara do Subotice, odnosno Mađarske granice. On je dodao je da Srbija jedina zemlja u regionu koja ima brze pruge.

"Imali ste priliku pre samo par dana da vidite predsednika Vučića, otvorio je 14 novih kilometara auto-puta Moravskog koridora od Vrnjačke banje do Vrbe, Srbija se razvija i raste i to je ono što smo predstavili građanima Srbije, "EKSPO 2027. - Srbija skok u budućnost", gde smo rekli da ćemo da investiramo skoro 18 milijardi evra u nove brze saobraćajnice, nove auto-puteve, škole, vrtiće, Kliničke centre... Podsetiću vas, ova 2025. godna biće upamćena kao godina kada smo završili brzu prugu, 200 kilometara do Subotice, odnosno Mađarske granice. Mi smo jedina zemlja u regionu koja ima brze pruge, to je bio san ranije, uprkos naporima blokadera koji su do pokušali da zaustave. Ako gledamo narednu godinu, mi za 2026. imamo u budžetu 740 milijardi dinara, što je 6,7 posto BDP ulaganja u kapitalne investicije", rekao je Mali.

"Zamislite samo, od 1945. godine, pa do 2012. godine, do trenutka kada smo preuzeli da vodimo Srbiju, u Srbiji je izgrađeno 596 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica, dakle za 67 godina 596 km. Do današnjeg dana od 2012. godine, dakle za nepunih 13 godina izgrađeno je 623 kilometara i još u izgradnji i u planu imamo 394 i 936 kilometara u godinama koje dolaze", rekao je Mali.

"Nama je cilj, kao što smo i obećali, da nam Srbija bude do Ekspa u najvećoj meri umrežena auto-putevima, umrežena brzim saobraćajnicama, brzu prugu nastavljamo da gradimo već naredne godine , prvo do Niša, pa do granice sa Bugarskom, do granice sa Severnom Makedonijom, to nam je osnova rasta i razvoja, svaki novi kilometar puta, brze saobraćajnice, brže pruge, otvara mogućnost za nove investicije, nove privredne zone, dolaze nove fabrike. Predsednik Vučić je bio i u Nišu pre desetak dana, još par novih fabrika je otvoreno, to su nova radna mesta, to je osnov za rast i razvoj, bez obzira na pokušaj blokadera da to spreče, nisu uspeli", zaključio je Mali.

Autor: Jovana Nerić