SVI PUTEVI VODE U BEOGRAD: Čak 134.611 ljudi u Srbiji promenilo adresu, evo gde su se najviše selili

Republički zavod za statistiku objavio je podatke o unutrašnjim migracijama za prošlu godinu, koji potvrđuju dobro poznatu priču – selimo se, ali Beograd i dalje "pobeđuje" u trci za novim stanovnicima.

Gde se najviše selimo?

Tokom 2025. godine, 134.611 osoba trajno je promenilo mesto boravka. Dok se većina selila iz jedne oblasti u drugu, statistika otkriva zanimljiv trend: dok Beogradski region i Vojvodina beleže "plus" kada su u pitanju novi stanovnici, čak 18 od ukupno 25 oblasti u Srbiji ima negativan migracioni saldo.

Najveća gužva je očekivano u Beogradskoj oblasti, gde je zabeleženo više od 44.000 doseljenih lica. Pored prestonice, pozitivan migracioni saldo mogu da se pohvale još samo Južnobačka, Sremska, Severnobačka, Šumadijska, Nišavska i Južnobanatska oblast.

Ko su "novi stanovnici"?

Statistika kaže da je prosečna starost osoba koje su spakovale kofere 36,4 godine. Kada je reč o ekonomskom statusu, većinu migranata, čak 57,4 odsto, čine izdržavana lica, dok su 33,3 odsto aktivno zaposleni ljudi.

Zanimljivo je i da u čak 117 opština i gradova u Srbiji broj onih koji odlaze i dalje premašuje broj onih koji dolaze, što pokazuje da je potraga za boljim prilikama, uglavnom u velikim centrima, i dalje glavni motor selidbi u našoj zemlji.

Autor: D.S.