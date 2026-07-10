AKTUELNO

Društvo

SVI PUTEVI VODE U BEOGRAD: Čak 134.611 ljudi u Srbiji promenilo adresu, evo gde su se najviše selili

Izvor: Pink.rs/FoNet, Foto: MUP Srbije ||

Republički zavod za statistiku objavio je podatke o unutrašnjim migracijama za prošlu godinu, koji potvrđuju dobro poznatu priču – selimo se, ali Beograd i dalje "pobeđuje" u trci za novim stanovnicima.

Gde se najviše selimo?

Tokom 2025. godine, 134.611 osoba trajno je promenilo mesto boravka. Dok se većina selila iz jedne oblasti u drugu, statistika otkriva zanimljiv trend: dok Beogradski region i Vojvodina beleže "plus" kada su u pitanju novi stanovnici, čak 18 od ukupno 25 oblasti u Srbiji ima negativan migracioni saldo.

Najveća gužva je očekivano u Beogradskoj oblasti, gde je zabeleženo više od 44.000 doseljenih lica. Pored prestonice, pozitivan migracioni saldo mogu da se pohvale još samo Južnobačka, Sremska, Severnobačka, Šumadijska, Nišavska i Južnobanatska oblast.

Foto: Tanjug/Marko Đoković

Ko su "novi stanovnici"?

Statistika kaže da je prosečna starost osoba koje su spakovale kofere 36,4 godine. Kada je reč o ekonomskom statusu, većinu migranata, čak 57,4 odsto, čine izdržavana lica, dok su 33,3 odsto aktivno zaposleni ljudi.

Zanimljivo je i da u čak 117 opština i gradova u Srbiji broj onih koji odlaze i dalje premašuje broj onih koji dolaze, što pokazuje da je potraga za boljim prilikama, uglavnom u velikim centrima, i dalje glavni motor selidbi u našoj zemlji.

Autor: D.S.

#Beograd

#Selidba

#Srbija

#Statistika

#migracije

#stanovništvo

POVEZANE VESTI

Društvo

Podaci za jul: Koje je najplaćenije zanimanje u Srbiji? Imaju skoro triput veću zaradu od proseka

Društvo

Ove infekcije se masovno šire u Srbiji: Na udaru je ova grupa ljudi! Oglasio se 'Batut': Najviše se umiralo od korone

Društvo

Ovoliko novca je u proseku leglo penzionerima u avgustu: Veće penzije od decembra, evo i za koliko

Društvo

DA LI BISTE POGODILI?! Evo koja imena su najčešće davana deci u Srbiji tokom prošle godine

Društvo

REKORDAN ODZIV GRAĐANA: Stiglo preko 2.290.000 prijava za upis stanova i kuća, sistem otvoren još tri dana

Društvo

RASTE PROSEK PLATA U SRBIJI: Evo koliko se u februaru zarađivalo