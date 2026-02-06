REKORDAN ODZIV GRAĐANA: Stiglo preko 2.290.000 prijava za upis stanova i kuća, sistem otvoren još tri dana

Republički geodetski zavod (RGZ) objavio je najnovije podatke o odzivu građana za upis bespravnih objekata.

Prema preseku od 6. februara u 19 časova, pristiglo je neverovatnih 2.290.337 prijava.

Rok produžen za tri dana

Zbog ogromnog interesovanja, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević potvrdila je da se rok za podnošenje prijava produžava.

Novi rok: Prijave se mogu podneti do nedelje, 8. februara u ponoć.

Ova odluka omogućava svima koji su imali tehničkih poteškoća ili nisu stigli na vreme, da iskoriste poslednju priliku za evidentiranje svojih nepokretnosti po Zakonu o posebnim uslovima.

Kako se podnosi prijava?

Građani imaju na raspolaganju nekoliko načina za prijavu neupisanih objekata:

Onlajn: Preko zvanične platforme svojnasvome.gov.rs.

eUprava: Putem naloga na portalu eUprava.

Lokalna samouprava: U uslužnim centrima opština i gradova.

Pošte Srbije: Na šalterima u čak 547 pošta širom zemlje.

Podsetimo, proces masovnog prijavljivanja počeo je 8. decembra prošle godine, a cilj je konačno rešavanje statusa bespravne gradnje u Srbiji i omogućavanje vlasnicima da ostvare pravo svojine na svojim domovima.

Autor: Dalibor Stankov