Šta se dešava na omiljenim letovalištima Srba? Sad se obrušila stena, umalo nastao karambol (VIDEO)

Na jednoj od najpoznatijih plaža na grčkom ostrvu Kefalonija, Mirtosu, došlo je do odrona nakon što se deo padine iznad obale urušio, pri čemu su se velike stene i zemlja obrušile na samu plažu.

Trenutak odrona zabeležen je kamerom i objavljen na TikToku, a na snimku se vidi kako se sa padine odvajaju velike stene i veće količine zemljekoje se obrušavaju prema obali, dok se nakon udara podiže oblak prašine. Iako se odron dogodio dok su se na plaži nalazili kupači, prema dostupnim snimcima ne može se zaključiti da je među prisutnim ljudima došlo do veće panike niti da su zabeležene ozbiljnije posledice

Iako se odron dogodio u trenutku kada je na plaži bilo kupača, prema dostupnim snimcima ne može se videti da je izazvao veću paniku niti da je bilo ozbiljnijih posledica po ljude koji su se nalazili u blizini.

Snimci koji su se pojavili na društvenim mrežama pokazuju da odroni na ovom delu plaže nisu neuobičajeni. Samo nekoliko dana ranije zabeležen je gotovo identičan slučaj, kada su se stene obrušile na plažu i u more, dok su kupači bili na relativno maloj udaljenosti.

Na tom delu obale postavljeno je i upozorenje za posetioce kojim se ukazuje na mogućnost pojave odrona.

Autor: D.B.