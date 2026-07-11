Danas je praznik Svetih mučenika Kira i Jovana: Zaštitnici lekara i bolesnih koje pravoslavni vernici posebno poštuju

Srpska pravoslavna crkva (SPC) i pravoslavni vernici danas praznuju prenos moštiju Svetih mučenika i besrebrenika Kira i Jovana, svetitelja iz 3. i 4. veka koji u hrišćanskoj tradiciji zauzimaju posebno mesto kao zaštitnici lekara, bolesnih i nemoćnih.

Sveti Kir je prvobitno bio poznat kao ugledni lekar u aleksandrijskom gradu Kanopu, koji je ljude lečio ne samo medicinskim znanjem, već prvenstveno molitvom i hrišćanskom verom. Vođen jevanđeljskim načelom "zabadava dobiste, zabadava dajite", Kir za svoj rad nikada nije uzimao novac, zbog čega je, zajedno sa svojim vernim pratiocem, bivšim vojnikom Jovanom, prozvan "besrebrenikom".

Tokom surovih progona hrišćana pod carem Dijoklecijanom, obojica su pretrpela mučeničku smrt nakon što su odbili da se odreknu svoje vere.

Crkva ne slavi dan njihovog stradanja, već prenos njihovih čudotvornih moštiju. Vekovima nakon njihove smrti, u 5. veku, patrijarh Kiril Aleksandrijski preneo je mošti ovih svetitelja iz Kanopa u obližnje mesto Manutin. Prema svedočenjima iz tog doba, na mestu gde su položene njihove mošti, paganski kultovi su nestali, a potekli su izvori isceljenja, zbog čega je ovo mesto postalo jedno od najvećih hrišćanskih svetilišta tog vremena.

U pravoslavnom kalendaru ovaj dan je upisan crnim slovom.

Autor: D.S.