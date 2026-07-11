GODINU DANA BESPLATNOG PREVOZA U NIŠU: Građani štede novac, vozači ne broje kusur, a gradonačelnik otkrio gde Nišlije najviše troše 'ušteđevinu'!

Niš slavi godinu dana od uvođenja revolucije u javnom prevozu! Gradonačelnik Dragoslav Pavlović i direktor Direkcije za javni prevoz Goran Stojković proverili su kako građani žive bez karata i da li su navike zaista promenjene.

Besplatan gradski i prigradski prevoz, koji je 1. jula 2025. godine postao stvarnost za sve Nišlije i posetioce grada, pokazao se kao pun pogodak. Da provere kako sistem funkcioniše iz prve ruke, gradonačelnik i direktor Direkcije provozali su se jednim od autobusa, gde su ih dočekali nasmejani putnici i zadovoljni vozači.

"Znao sam da će ići na šoping!"

Najzanimljiviji deo vožnje bila je opuštena razmena mišljenja sa putnicima. Mnogi su priznali da im je trebalo vremena da se odviknu od starih navika.

– Dešavalo mi se često da pri ulasku u autobus instinktivno posegnem za novčanikom. Teško je lišiti se starih navika – poverila se jedna sugrađanka gradonačelniku.

Kada ju je Pavlović upitao na šta sada troši novac koji je nekada izdvajala za karte, odgovor je bio brz i iskren:

– Uglavnom na šoping!

Gradonačelnik je na to uz osmeh kratko prokomentarisao:

– Znao sam!

Vozači odahnuli: Nema više brojanja kusura

Za vozače autobusa, ova promena nije samo administrativna – to je ogromno olakšanje u svakodnevnom radu.

– Mnogo je lakše bez kusura – kratko i jasno je potvrdio vozač tokom vožnje.

Šta donosi budućnost?

Gradonačelnik Pavlović je istakao da besplatan prevoz nije kraj, već samo početak modernizacije. U toku je izrada nove studije koja će dodatno unaprediti mrežu.

– Insistirao sam na besplatnom prevozu kako bismo ljudima pružili slobodu kretanja. Građanima na obodima grada sada je mnogo lakše da stignu do centra, a planiramo i uspostavljanje transfer stanica kako bi čekanje na prevoz sveli na minimum – najavio je Pavlović, dodajući da su udobni, niskopodni autobusi sa dobrom klimom standard od kojeg ne odustaju.

Direktor Direkcije Goran Stojković zaključio je da je najvažnije to što putnici više nemaju tu vrstu svakodnevnog stresa.

– Više ne moraju da razmišljaju o kupovini karata i traženju sitnog novca po džepovima. To je ono što građani najviše cene – rekao je Stojković.



Autor: D.S.