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KRAJ URBANISTIČKOM HAOSU I DIVLJOJ GRADNJI U NIŠU! Gradonačelnik Dragoslav Pavlović doneo istorijsku odluku: Prvo parkovi, škole i vrtići, pa tek onda zgrade - građani će sami krojiti izgled grada!

Izvor: Pink.rs, Foto: privatna arhiva ||

Grad Niš staje na put urbanističkom haosu i stihijskoj gradnji koja je godinama mučila građane! Na sednici niškog parlamenta, gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović istakao je istorijski značaj pažljive izrade novog Prostornog plana grada Niša, koji će iz korena promeniti sliku ovog grada na bolje.

Kako je najavio gradonačelnik Pavlović, Niš je na pragu usvajanja baznog dokumenta za dalji razvoj, nakon čega sledi Generalni urbanistički plan na narednoj sednici Skupštine grada, što će biti osnova za planove generalne regulacije na teritoriji svih opština. Ovaj strogi i sistemski princip konačno vraća red u gradnju.

"Naši sugrađani će kroz javne rasprave imati mogućnost da definišu u kojim delovima grada žele veću ili manju izgrađenost, veću ili manju zauzetost, kao i visinu i spratnost objekata, a određene delove grada ćemo definisati kao istorijske celine koje se ne mogu menjati", poručio je gradonačelnik Pavlović i naglasio ključni princip budućeg razvoja Niša – u novim naseljima prvo moraju da se izgrade osnovni sadržaji poput parkova, vrtića i škola, pa tek nakon toga može da se odobri izgradnja stambenih kompleksa i stambeno-poslovnih objekata.

U sklopu ovog modernog i planskog koncepta, prvi čovek Niša najavio je i rešavanje gorućeg problema sa mestima u obdaništima. Niš ove godine dobija ukupno tri nova vrtića, dok su za sledeću godinu planirana još dva, što će drastično smanjiti liste čekanja i obezbediti prateću infrastrukturu za sva rastuća naselja.

Autor: D.S.

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