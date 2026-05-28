Dragoslav Pavlović: MLADI ŽIVOTI ZASLUŽUJU DRUGU ŠANSU

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović na suđenju u Višem sudu, gde se vodi postupak protiv studenta Arsena Milosavljević, koji se tereti za fizički napad na prvog čoveka grada, izrazio je žaljenje što je ovaj mladi čovek bio samo instrument u tuđim rukama i rekao je da mu sve oprašta.

- Nastaviću da radim bez straha za sve ljude u ovom gradu uključujući i one koji misle drugačije od mene. Moja borba za bolje uslove za mladost Niša će biti još jača.

- Biću nepokolebljiv u nameri da mladima pomognem da pronađu pravi put. To nije put napada na one koji misle drugačije već put dijaloga - rekao je gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović koji je još jednom podsetio da se očekuje završetak izgradnje drugog krila Naučno-tehnološkog parka, kako bi se zaposlilo još više mladih.

Pavlović ističe i da je nedavno stigla građevinska dozvola za novo niško porodilište ali i da se završava peti paviljon studenstkog doma gde će studenti u najmodernijim uslovima moći da borave i stiču nova znanja. Sve je veći broj kulturnih i velikih sportskih događaja koji se održavaju u Nišu.

- Želimo da mladim ljudima pružimo najbolje uslove za život. Nismo zaboravili ni roditelje osnovaca koji će i ove godine u letnjim mesecima dobiti po 20.000 dinara kao pomoć pred početak nove školske godine. Razumem da kod određenog dela sugrađana, posebno među mladima, postoji bunt. To je prirodno. Ali taj bunt moramo zajedno da usmerimo na napredak i stvaralaštvo, a ne na nasilje. Siguran sam da će doći trenutak kada ćemo hladnih glava sestii za sto i razgovarati. To je jedini put ka ozdravljenju našeg društva.

- Ja ne mogu da kažem sudu i tužilaštvu šta da rade jer oni to rade po službenoj dužnosti. Ono što mogu je da se ne pridružim gonjenu ovog mladog čoveka. Moramo da oprostimo greške jedni drugima i da u narednom periodu sednemo i razgovaramo - rekao je na kraju gradonačelnik Pavlović koji je još jednom pozvao na dijalog i sučeljavanje stavova, kako se nikada više ne bi dogodile sve one nemile scene na ulicama Niša.