Dragoslav Pavlović oštro odgovorito Kotromanoviću: Novih 'oluja' neće biti!

Gradonačelnik Niša i poverenik Gradskog odbora Srpske napredne stranke Niš Dragoslav Pavlović oštro je osudio novi napad iz Zagreba na predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, ovoga puta izrečen iz usta Anta Kotromanovića, bivšeg hrvatskog ministra odbrane, istog onog koji je nedavno javno izneo pretnje da „Zagreb može napasti Beograd raketama“.

- Mržnja vladajućih krugova u Hrvatskoj prema Srbiji i našem predsedniku odavno je neskrivena, a danas je njihov bivši ministar odbrane otvoreno rekao odakle potiče – jer im ne zaboravljamo i ne opraštamo „Oluju“ i zato što ne želimo da priznamo takozvano nezavisno Kosovo, istakao je Pavlović.

On dodaje da javnost u našoj zemlji zna da je našim zapadnim susedima na čelu Srbije mnogo više odgovarao predsednik koji je topio tenkove i koji je usred Zagreba izjavio da „baš i nije ponosan na to što je predsednik Srbije“.

- Znamo i da su takvog predsednika priželjkivali u liku nekoga od lidera blokaderskog pokreta, sve vreme aktivno učestvujući u obojenoj revoluciji u Srbiji. Znamo i da njihovoj vlastitoj projekciji veličine odgovara jedino Srbija koja je slaba, koja uzmiče i saginje se i kojoj bi izmišljanjem besmislenih zahteva blokirali put ka EU, isto kao što su neki drugi njima radili, rekao je Pavlović.

- Ali na žalost Kotromanovića i svih drugih bivših, sadašnjih i budućih hrvatskih ministara koji su više nego u svoju zemlju zagledani u to šta mi radimo, Srbija na čelu sa Aleksandrom Vučićem vodi suverenu politiku mira i stabilnosti za koju nikome ne mora da se pravda ni izvinjava. Njima poručujem: Srbija će obeležavati svoja stratišta i sećati se prognanika iz „Oluje“, Srbija će rasti i jačati ekonomski i vojno i uvek će imati snage da spreči nove „oluje“ i pogrome nad srpskim narodom u zemlji i regionu – zaključio je gradonačelnik Dragoslav Pavlović svoj odgovor bivšem hrvatskom ministru.

