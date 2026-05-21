Niš u borbi za čistiji vazduh: Uređaj za prečišćavanje vazduha za svaku nišku učionicu

Grad Niš je za 2026. godinu izdvojio 30 miliona dinara za plan, program, kontrolu i praćenje kvaliteta vazduha na teritoriji grada u periodu od 2026. do 2028. godine, potvrdio je gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović.

Ovo je samo jedna od mera predstavljenih na konferenciji za novinare. Kompletan plan i program borbe za čistiji vazduh u Nišu obuhvaćen je u čak deset tačaka.

„Pored četiri merne stanice koje je postavila država, uvešćemo i 11 novih mernih mesta na različitim lokacijama u gradu, jer ne želimo da bežimo od onoga što je realnost. Želimo da precizno znamo koliki je stepen zagađenja u svakom delu grada. Nikada nismo bežali od istine. Želimo da se suočimo sa realnim stanjem na terenu i da precizno utvrdimo količine štetnih materija u vazduhu na različitim lokacijama“, rekao je Pavlović.

On je precizirao da će se na ovim mernim mestima pratiti koncentracije štetnih čestica, pre svega PM10 i PM2.5, kao i prisustvo olova, arsena, kadmijuma, nikla, hroma i drugih zagađujućih materija.

Na osnovu višegodišnjih rezultata merenja vršiće se analiza prostorne i vremenske raspodele zagađujućih materija, kao i utvrđivanje trendova koncentracije pojedinih polutanata.

Izveštaji biće objavljivani jednom mesečno za prethodni mesec.

„Jedna od najvažnijih mera je gasifikacija. Za ovu godinu izdvojeno je 134 miliona dinara za gasifikaciju na različitim lokacijama u Nišu. Na pojedinim lokacijama radovi su već počeli, dok će na drugim biti pokrenuti nakon izrade tehničke dokumentacije. Smatramo da je gasifikacija jedan od ključnih koraka ka smanjenju zagađenja vazduha“, kazao je gradonačelnik Niša.

On je istakao da će u narednom periodu u gradu biti izgrađeno ukupno 26 kilometara gasne mreže.

Među deset planiranih mera nalazi se i ozelenjavanje grada, kao i formiranje novih parkova, čak četiri, koji će biti uređivani tokom ove i naredne godine. Pored proširenja Parka Svetog Save, gradonačelnik je najavio i nove zelene površine.

„Na prostoru Panteleja, iznad Lidla, formira se novi park. U okviru njega biće definisan i prostor za izgradnju nove crkve. Novi park gradiće se i u ulici Ljubomira Nikolića, na teritoriji opštine Palilula, dok će na prostoru pored Merkatora isto biti formiran novi park“, precizirao je Pavlović.

Planirane su i subvencije za nabavku bicikala, za koje će građani moći da konkurišu. Od novih prevoznika će se, po novom ugovoru, tražiti da na ulice Niša dovezu najmanje deset električnih autobusa.

Jedna od mera koja je među novinarima privukla najviše pažnje jeste predlog da se u svih 1.837 učionica postave prečišćivači vazduha, za šta će biti izdvojeno 70 miliona dinara.

„Spremni smo da izmenom programa poslovanja grada dodelimo svakoj školi određeni iznos sredstava i uputimo dopis kojim ćemo ih obavezati da do 1. septembra, odnosno do početka školske godine, nabave uređaje za prečišćavanje vazduha“, istakao je Pavlović.

Kao deseta mera, koja još uvek treba dodatno da se ispita, pominju se i subvencije za filtere za individualna ložišta. Pre toga, potrebno je evidentirati aktivne dimnjake, analizirati koliko će novca biti potrebno i proceniti efekte takve mere.

Autor: S.M.