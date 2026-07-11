Ovo je Srbin koji je umalo ispao kroz prozor aviona: Visio glavom nadole na 5.000 metara, sekunda ga delila od jezive tragedije!

Srpski državljanin (61) nalazi se u bolnici gde se oporavlja od povreda i teškog šoka nakon što ga je dekompresija bukvalno povukla kroz prozor aviona tokom leta kompanije "Rajaner".

Prava tragedija izbegnuta je samo zahvaljujući brzoj reakciji njegove supruge i prisebnih putnika koji su sprečili da čovek bude potpuno usisan u provaliju na visini od nekoliko hiljada metara.

Incident se dogodio u petak ujutru na letu FR1879, kojim je upravljala ćerka-firma "Rajanera", "Malta er", na relaciji od Soluna u Grčkoj do Memingena u Nemačkoj.

Supruga-heroina, čije ime takođe nije saopšteno, u emisiji "Lajv njuz" na grčkoj televiziji "Mega" opisala je dramatične trenutke.

- Leteli smo već 30 do 40 minuta kada je odjednom pukao prozor. Moj muž je sedeo do prozora. Sve se dogodilo u deliću sekunde. Prozor je pukao tokom leta i zbog razlike u pritisku pola njegovog tela završilo je napolju. Sve je poletelo po kabini. Maske za kiseonik su pale, a niko nije znao šta da radi. Svi su plakali - istakla je supruga.

Kvar motora razneo prozor, Srbin poleteo sa sedišta

Do užasa je došlo kada je, prema lokalnim izveštajima, kvar na motoru doveo do toga da delovi letelice udare i potpuno razbiju akrilni prozor na avionu "boing 737". Usled naglog pada pritiska i dekompresije, 61-godišnji Srbin je bukvalno podignut sa svog sedišta i povučen kroz prozor silinom vetra, nakon čega je do ramena ispao i ostao da visi glavom nadole.

Njegova supruga mu je spasila život tako što je u deliću sekunde reagovala i uhvatila ga za noge. U pomoć su odmah pritekle i jedna saputnica, kao i još jedan putnik, koji su zajedničkim snagama uspeli da zadrže čoveka i uvuku ga nazad u kabinu.

Zadobio opekotine od ledenog vetra

Mihalis Janakos, sindikalni zvaničnik grčkog zdravstva, potvrdio je za lokalne medije da je situacija bila "zamalo tragedija". Srbin je hitno prebačen u bolnicu sa vidnim povredama i u stanju ekstremnog šoka. On se trenutno leči od opekotina izazvanih trenjem i ledenim vetrom koji je duvao spolja dok je visio izvan letelice.

Na video-snimcima i fotografijama iz aviona vidi se dramatičan prizor – zbog razbijenog prozora i nagle depresurizacije kabine, iz plafona su automatski ispale kiseoničke maske za sve putnike. Prema podacima sa sajta FlightRadar24, avion je bio u vazduhu nešto više od sat vremena i dostigao je visinu od skoro 5.000 metara (16.000 stopa) pre nego što je započeo hitno spuštanje nazad ka solunskom aerodromu.

Oglasio se i "Rajaner"

Portparol avio-kompanije potvrdio je da se avion vratio u Solun ubrzo nakon poletanja jer se prozor pomerio i oštetio tokom leta.

"Avion je sleteo normalno i putnici su vraćeni u terminal. Jedan putnik je zatražio i dobio medicinsku pomoć na zemlji u Solunu. Kako bismo smanjili kašnjenje, obezbeđen je zamenski avion koji je prevezao putnike za Memingen", naveli su iz kompanije.

🇬🇷✈️ FLASH | Un homme de 61 ans a été partiellement aspiré hors de son Boeing. Une panne moteur aurait projeté des débris dans le hublot, ce qui l’aurait cassé et aspiré l’homme. Gravement blessé, il a été pris en charge à l’hôpital après que l’avion s’est posé en urgence. pic.twitter.com/GMKTpLdHgU — Cerfia (@CerfiaFR) 10. јул 2026.

Ovaj incident neodoljivo podseća na dramu iz 2024. godine, kada je usred leta otpao deo panela kabine na avionu "boing 737 maks 9" kompanije Alaska Airlines, što je tada takođe primoralo posadu na dramatično prinudno sletanje sa više od 170 putnika.

Autor: A.A.