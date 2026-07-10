Kompanija Rajaner se oglasila posle incidenta u kome je državljanin Srbije umalo ispao iz aviona: Avion je normalno...

Avio kompanija Rajaner oglasila se nakon što je došlo do incidenta na letu broj FR1879 iz Soluna za Madrid, kada je umalo došlo do tragedije pošto je pukao prozor na avionu.

Tom prilikom došlo je do nagle dekompresije i jedan putnik Državljanin Srbije (61), umalo nije ispao iz letelice. Njega su zadržali supruga i drugi putnici, preneli su grčki mediji, a pomoglo je i to što je bio vezan.

"Rajanerov let iz Soluna za Memingen u petak ujutru (10. jula) vratio se u Solun ubrzo nakon poletanja kada se prozor za putnike pomerio u letu", rekao je portparol Rajanera, prenosi Daily Mail.

"Avion je normalno sleteo, a putnici su se vratili na terminal. Jedan putnik je zatražio i dobio medicinsku pomoć na zemlji u Solunu. Da bi se smanjilo svako kašnjenje, organizovan je zamenski avion koji je poleteo iz Soluna jutros u 9:53 po lokalnom vremenu", dodao je on.

Prema javno dostupnim podacima o letu, Rajanerov avion se vratio u Solun nakon sat i 14 minuta. Povređeni putnik je upravo državljanin Srbije. Udarom je povređen u vrat, a zadobio je i ogrebotine i opekotine, navodi De Telegraf.

Podsećamo, grčki mediji su preneli da je do nesreće došlo pošto se otkačio deo motora usled velikog kvara i da je taj deo razbio prozor na avionu.

Σοκαριστικό περιστατικό σε πτήση της Ryanair (Θεσσαλονίκη-Μέμινγκεν). Κομμάτι κινητήρα έσπασε παράθυρο και επιβάτης παρασύρθηκε προς τα έξω! Τον συγκράτησε η γυναίκα του. Το Boeing 737 επέστρεψε με ασφάλεια· στο ΑΧΕΠΑ ο 61χρονος τραυματίας. #BreakingNews #Aeroplane pic.twitter.com/AnCAFRxcwS — Aris Koufovasilis🛸🚀📟📡☣️ (@AKoufovasilis) 10. јул 2026.

Autor: Pink.rs