HOROR NA AERODROMU! Avion tokom poletanja UDARIO I UBIO čoveka, a onda je izbio POŽAR (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Tanjug, ABC News, CBS News, Foto: Pixabay.com ||

Putnički avion kompanije "Frontier erlajns" prekinuo je poletanje za Los Anđeles na Međunarodnom aerodromu u Denveru, nakon što je došlo do požara na motoru i prijavljenog incidenta na pisti, saopštili su avio-kompanija i aerodromske vlasti.

Avion je udario u čoveka na pisti prilikom poletanja i ubio ga.

Prema navodima Međunarodnog aerodroma u Denveru, požar na motoru brzo je ugašen intervencijom vatrogasne službe.

Iz "Frontier erlajnsa" je saopšteno da je posada prijavila i dim u kabini Erbasa A321, nakon čega je odlučeno da se poletanje prekine.

U avionu se nalazilo 224 putnika i sedam članova posade, koji su bezbedno evakuisani.

Avio-kompanija je navela da istražuje incident u saradnji sa aerodromskim i bezbednosnim službama.

Avion udario čoveka, poginuo je

Pojedini izveštaji navode da je tokom incidenta, motor udario jednu osobu koja je stradala.

- Upravo smo udarili nekoga. Imamo požar u motoru - kaže pilot na audio snimku.

Osoblje kontrole leta daje uputstva kako avion može bezbedno da napusti pistu. Kada je zamoljen za više detalja, pilot kaže da je „jedna osoba prelazila pistu“. Oko 40 sekundi kasnije, pilot prijavljuje „dim u avionu“ i kaže da će evakuisati avion na pisti.

Na slikama se takođe vidi krv na motoru aviona, preneo je "CBS njuz".

Prema izveštajima medija, najmanje jedan putnik je zadobio lakše povrede.

Istraga je u toku.

Autor: Iva Besarabić

