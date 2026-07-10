ISPLIVAO SNIMAK DRAME NA NEBU! Putnici držali Srbina da ne ispadne: Glava mu je bila van aviona (VIDEO)

Izuzetno opasna situacija dogodila se na letu iz Soluna za Minhen u kome je pukao prozor aviona pošto je došlo do dekompresije kabine. Tada je naglo opao pritisak u letelici, zbog čega su maske sa kiseonikom pale iznad sedišta.

Nažalost, jedna osoba je povređena prilikom ovog incidenta, a u pitanju je 61-godišnji Srbin, koji je, da ga drugi putnici nisu uhvatili, vrlo lako mogao da bude isisan iz aviona usled dekompresije. Na portalu Protothema se pojavio snimak drame, a možete ga pogledati OVDE.

Žena koja je bila na dramatičnom letu sa aerodroma "Makedonija" u Solunu za Minhen u Nemačkoj govorila je za Radio Thessaloniki 94.5.

"Čuo se zvuk kao da je pukla guma. Nastala je panika, ljudi su vrištali i dozivali jedni druge, jer smo odmah počeli da gubimo visinu zbog dekompresije. Na trenutak sam pomislila da je neko slučajno otvorio vrata za vanredne situacije. Stjuardese su potpuno izgubile prisebnost. Svi smo odmah stavili maske za kiseonik. Delovalo je kao da je prošla čitava večnost dok nismo shvatili šta se zapravo dešava."

Potom je objasnila šta se dogodilo sa putnikom iz Srbije.

"Zgrabili su ga i držali, srećom nije bio otkopčao sigurnosni pojas. Glava mu je bila potpuno van aviona. Devojke koje su sedele pored njega vukle su ga nazad unutra. Nekoliko lekara među putnicima takođe je priteklo u pomoć."

Na mrežama je objavljen i snimak iz aviona nakon sletanja.

Ryanair Flight Returns to Greece After Reported Engine Debris Damages Cabin Window

A Ryanair Boeing 737-800 operating Flight FR1879 from Thessaloniki to Memmingen safely returned to Greece on Friday after reportedly suffering an engine-related incident in which debris detached… — aircraftmaintenancengineer (@airmainengineer) 10. јул 2026.

Autor: Marija Radić