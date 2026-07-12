PROMENLJIVO I TOPLO: Srbiju danas očekuju sunčani intervali, temperatura do 31 stepen

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, pri čemu će na severu biti uglavnom suvo, dok se u ostalim krajevima očekuje povremena kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najniža temperatura kretaće se od 15 do 20, a najviša dnevna od 27 do 31 stepen.

Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, koji će sredinom dana i posle podne u Vojvodini, na istoku Srbije i u oblasti pljuskova biti povremeno jak.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i tokom većeg dela dana suvo. Najniža temperatura biće od 18 do 20, a najviša oko 29 stepeni. U pojedinim delovima grada moguća je tek kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak, sa većom verovatnoćom pojave u ranim jutarnjim satima i sredinom dana, uz slab i umeren severozapadni vetar koji će u oblasti padavina biti kratkotrajno pojačan.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, u ponedeljak, 13. jula, očekuje se promenljivo vreme uz smenjivanje sunčanih intervala i oblačnosti koja će ponegde usloviti kratkotrajnu kišu. U utorak i sredu biće pretežno sunčano i toplo sa dnevnim temperaturama od 32 do 34 stepena, dok će četvrtak i petak ponovo biti nestabilniji sa uslovima za kratkotrajne pljuskove i grmljavinu. Za vikend će biti pretežno sunčano, uz maksimalne temperature oko i malo iznad 35 stepeni.

Autor: D.S.