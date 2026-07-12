BEOGRADSKI ZOO VRT DANAS SLAVI DEVET DECENIJA: Od osnivanja do simbola prestonice – evo kako je sve počelo!

Zoološki vrt u Beogradu danas proslavlja veliki jubilej – devet decenija postojanja. Svečano je otvoren 12. jula 1936. godine na prostoru Malog Kalemegdana, unutar beogradske tvrđave, gde se nalazi i danas.

Vizija Vlade Ilića

Ključnu ulogu u osnivanju imao je tadašnji gradonačelnik Beograda, poznati preduzetnik i industrijalac Vlada Ilić (1882–1952). On je vrt ne samo organizovao, već ga je i finansirao iz sopstvenih sredstava. Vlada Ilić je bio jedan od najznačajnijih gradonačelnika Beograda, zaslužan i za izgradnju Sajma, kao i mostova koji su oblikovali vizuru grada.

Od 14 hektara do današnjeg izgleda

Kada je osnovan, vrt je zauzimao nešto više od 3,5 hektara, a uoči Drugog svetskog rata prostor je proširen na preko 14 hektara. Tokom ratnih godina i okupacije (1941–1944), vrt je teško stradao u više bombardovanja, usled čega je veliki broj životinja nastradao ili se razbežao po gradu. Nakon oslobođenja i stabilizacije prilika, površina vrta je svedena na današnjih sedam hektara.

Zanimljivosti koje čuvaju istoriju

Najstariji stanovnik: Američki aligator Muja, koji je u vrt stigao iz Nemačke 1937. godine, preživeo je ratna razaranja i do danas je najstariji žitelj vrta.

Upravljanje: Prvi upravnik bio je inženjer Aleksandar Krstić, a kroz istoriju vrtom su rukovodili brojni direktori, među kojima i Vuk Bojović, koji je 1986. godine pokrenuo niz akcija za popularizaciju vrta.

Današnji podaci: Danas u vrtu živi oko 2.000 životinja, odnosno približno 250 vrsta, a godišnje ga poseti više od 400.000 ljudi.

Autor: D.S.