ŽELIŠ U ELITNU JEDINICU MUP-A? Otvoren konkurs za 'JZO' – evo kako da postaneš deo tima koji čuva najvažnije ljude u državi!

Mirnoća, vrhunska disciplina i apsolutna spremnost – to su osobine koje prave razliku između običnog policajca i pripadnika Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO). Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za prijem novih kadrova, a rok za prijavu ističe veoma brzo.

Ovo je prilika za sve one koji smatraju da poseduju profesionalizam, odgovornost i pouzdanost neophodnu za obavljanje najzahtevnijih zadataka bezbednosti. JZO je jedinica čiji pripadnici moraju biti spremni na najveće izazove u trenucima koji su najvažniji, štiteći kako ličnosti od posebnog značaja, tako i strateški važne objekte u državi.

Šta je potrebno za prijavu?

Svi zainteresovani kandidati koji žele da testiraju svoje granice i postanu deo ovog elitnog tima, detaljne informacije o uslovima konkursa, potrebnoj dokumentaciji i procedurama mogu pronaći na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova na adresi www.mup.gov.rs.

Rok za prijavu: Konkurs je otvoren do 13. jula 2026. godine.

Ključne osobine: Traže se pojedinci koji su profesionalni, odgovorni i pouzdani.

Misija: Obezbeđivanje određenih ličnosti i objekata od visokog strateškog značaja.

Ne propustite priliku da postanete deo sistema koji počiva na disciplini i preciznosti. Prijavite se na vreme i pokažite da ste spremni za jedan od najodgovornijih poslova u zemlji.

Autor: D.S.