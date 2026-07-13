SRBIJA OVDE DOMINIRA, SVI NAS ZNAJU: U ovih 5 oblasti smo u evropskom i svetskom vrhu

Srbija se u nekoliko veoma specifičnih i važnih oblasti nalazi u samom evropskom, pa i svetskom vrhu.

1. Tehnološki sektor i IKT usluge (informaciono-komunikacione tehnologije) je već godinama najbrže rastuća privredna grana u zemlji i glavni izvozni adut.

​Srbija je prepoznata kao jedan od vodećih tehnoloških centara u Jugoistočnoj Evropi. Izvoz IKT usluga raste po stopi od preko 20-30% na godišnjem nivou, a domaći programeri i inženjeri kotiraju se u samom svetskom vrhu po stručnosti.

Uvođenje elektronske uprave (eUprava) i digitalizacija javnih usluga postavili su Srbiju ispred mnogih razvijenijih evropskih zemalja po brzini i dostupnosti određenih digitalnih servisa građanima.

​2. Strane direktne investicije (SDI) - ​kada se posmatra odnos veličine ekonomije i broja privučenih investicija, Srbija godinama dominira u regionu, ali i šire.

​Prema analizama uglednog Financial Times-a (indeks privlačnosti za strane direktne investicije), Srbija zauzima prvo mesto u svetu kao destinacija koja privlači najviše greenfield stranih direktnih investicija u odnosu na veličinu svog bruto domaćeg proizvoda (BDP).

3. Medicina i zdravstvene tehnologije - ​kardiohirurgija i transplantacija: Domaći instituti (poput Dedinja i Kamenice) redovno obaraju evropske rekorde po broju uspešno izvedenih operacija na otvorenom srcu u jednom danu ili po primeni inovativnih minijaturnih aparata za podršku radu srca.

​Izgradnjom BIO4 Kampusa u Beogradu, Srbija se pozicionira kao ključni regionalni i evropski centar za biofarmaceutiku, bioinformatiku i primenu veštačke inteligencije u medicini.

4. Sportski fenomen! Nemoguće je pričati o svetskom vrhu, a ne pomenuti sport. U odnosu na broj stanovnika i ekonomsku moć, Srbija pravi rezultate koji prkose statistici.

​Reprezentacija u basketu 3x3 je višestruki uzastopni šampion sveta i Evrope i smatra se apsolutnom silom u ovom sportu. O seniorskoj košarci i redovnim medaljama sa najvećih takmičenja da i ne govorimo.

Srbija je svetu dala (i dalje daje) istorijski najbolje pojedince u sportovima poput tenisa i vaterpola, dok su naši strelci, taekvondisti i atletičari redovno na postoljima najvećih svetskih smotri.

5. Poljoprivredni aduti (Maline i voćarstvo) - iako se struktura ekonomije menja, tradicionalni sektori i dalje drže visoke pozicije.

​Srbija je tradicionalno među top 3 svetska izvoznika malina (često se smenjuje na prvom mestu sa Čileom i Poljskom). Pored malina, visoko se kotiramo na evropskom tržištu po izvozu kupina, šljiva i smrznutog voća premium kvaliteta.

Autor: D.B.