Danas su Sveti Vrači Kozma i Damjan: Veruje se da ova molitva donosi pomoć, a ovo je strogo zabranjeno

Srpska pravoslavna crkva (SPC) danas obeležava mučenike Svetog Kozmu i Damjana - Svete Vrače. Sveti Kozma i Damjan, odnosno Sveti Vrači, slave se dva puta godišnje - 14. jula - kada je umro Kozma i 14. novembra - kada je umro Damjan.

Svoj dar da leče su nesebično delili sa onima kojima je pomoć bila neophodna, a za to ništa nisu tražili, niti naplaćivali ljudima, otuda i njihovo ime “bezsrebrenici”. Baš zbog ovog stava došlo je do svađe među braćom.

Važilo je nepisano pravilo da obojica moraju da poštuju princip da potpuno besplatno pomažu bolesnima. Međutim, predanje kaže da se Kozma naljutio na Damjana što je primio dar od žene koju su izlečili, pa je naredio da ih ne sahrane u istoj grobnici.

Ipak, posle smrti svetitelja, narod ih je sahranio zajedno prema otkrovenju božjem. Praznik Svetih Vrača je i zvanična krsna slava Lekarske komore Srbije, pa je proslavljaju u medicinskim ustanovama širom zemlje.

Po narodnom verovanju, ovaj praznik je dobar i za molitvu za ozdravljenje. Takođe, za njihov praznik nije dobro raditi teške fizičke poslove, a najviše treba da se čuvaju oni koji rade na velikim visinama!

Po predanju, ovaj dan se slavi i kao zaštita od groma, pa kažu da ne valja izlaziti iz kuće bez preke potrebe. Kako su Kozma i Damjan celog života isceljivali bolesne, vlada verovanje da na današnji dan treba izgovoriti molitvu za ozdravljenje.

Ovu molitvu trebalo bi čitati počev od današnjeg dana, 40 dana za redom, i bićete zdravi onoliko koliko verujete da vam to može pomoći. Molitva svetom Kozmi i Damjanu za zdravlje:

“K vama, sveti besrebrenici i čudotvorci Kozmo i Damjane, kao brzim pomoćnicima i toplim molitvenicima za spasenje naše, kolena preklonivši, pritičemo i, klanjajući se, usrdno vapimo: ne prezrite moljenja nas grešnih i nemoćnih, koji smo u mnoga bezakonja zapali i svakoga dana i časa sagrešujemo. Umolite Gospoda da nama, nedostojnim slugama Svojim, podari velika i obilna milosrđa Svoja.

Izbavite nas od svake patnje i bolesti, jer ste od Gospoda i Spasa našega Isusa Hrista primili izobilnu blagodat isceljenja, radi čvrste vere, besplatnog lečenja i mučeničke končine vaše. Uslišite nas koji se molimo i bogougodnim posredništvom vašim izmolite kod Hrista Boga pravoslavnim upraviteljima zdravlje, blagostanje, spasenje, pobedu nad neprijateljima i blagoslov Božji.

Opet se klanjajući, usrdno molimo da nam od Gospoda isprosite sve što je od koristi u ovom privremenom životu, a posebno što je potrebno za večno spasenje, da se udostojimo da molitvama vašim dobijemo hrišćanski kraj, bez bolesti, nepostidan, miran, i da se izbavimo od prevara đavolskih i večnih muka, da naslednici bezgraničnog i blaženog Carstva Nebeskog budemo.

A vi, ugodnici Božji, ne prestajte da se molite za one koji vam sa verom pristupaju; čak i ako, po mnoštvu grehova svojih, nismo dostojni milosrđa vašeg, budući istinski podražavaoci čovekoljublja Božjeg, učinite da donesemo rod dostojan pokajanja i u večni pokoj stignemo, hvaleći i blagosiljajući divnog u svetima Svojim Gospoda i Boga i Spasa našega Isusa Hrista i Prečistu Majku Njegovu, i vašu toplu zaštitu, sada i uvek i u vekove vekova.“

Autor: S.M.