Sveti vrači Kozma i Damjan lečili su besplatno, a slavimo ih sutra: Ovu molitvu treba izgovoriti za zdravlje porodice

Srpska pravoslavna crkva sutra, 14. jula, obeležava praznik Svetih mučenika i besrebrenika Kozme i Damjana, svetitelja koje narod vekovima priziva kao zaštitnike bolesnih, lekara i svih kojima je potrebna pomoć i isceljenje.

Ovaj praznik u crkvenom kalendaru obeležen je crvenim slovom, a posvećen je braći koja su život posvetila lečenju ljudi, ne tražeći za to nikakvu nagradu. Upravo zbog toga nazvani su besrebrenici, odnosno oni koji nisu uzimali novac za svoja dobra dela.

Lečili su bolesne, pomagali siromašnima i širili veru

Kozma i Damjan rođeni su u Rimu i odmalena su odgajani u hrišćanskom duhu. Predanje kaže da su od Boga dobili dar da isceljuju ljude i životinje, najčešće polaganjem ruku na bolesne. Za svoju pomoć nisu tražili ni novac ni poklone, već su ljude pozivali da veruju u Hrista.

Osim što su lečili, svoje veliko porodično bogatstvo podelili su siromašnima, hranili gladne, pomagali nemoćnima i činili dobra dela gde god su mogli. Zbog toga su ostali upamćeni ne samo kao čudotvorci, već i kao primer nesebične ljubavi prema bližnjima.

Čudo koje je promenilo cara i njihovo mučeničko stradanje

Prema crkvenom predanju, braća su izvedena pred rimskog cara Karina, koji je od njih zahtevao da se odreknu Hrista i prinesu žrtvu rimskim bogovima. Oni su to odbili i pozvali cara da spozna jedinog istinitog Boga.

Ubrzo nakon toga, kako se navodi u žitiju svetitelja, carev vrat i lice ostali su ukočeni i okrenuti u stranu. Tek kada je priznao Hrista i zamolio za pomoć, bio je isceljen, nakon čega je oslobodio braću.

Kozma i Damjan nastavili su da leče narod i propovedaju hrišćanstvo, ali je njihov ugled izazvao zavist nekadašnjeg učitelja, takođe lekara. Pod izgovorom da zajedno beru lekovito bilje, odveo ih je u planinu i ubio kamenjem 284. godine.

Veruje se da se na praznik Svetih Kozme i Damjana treba pomoliti za zdravlje svoje porodice, mir u domu i snagu da se pomogne drugima, baš kao što su to činila dvojica svetitelja čije se ime i danas sa poštovanjem izgovara među vernicima.

Molitva svetim besrebrenicima i čudotvorcima Kozmi i Damjanu

K vama, sveti besrebrenici i čudotvorci Kozmo i Damjane, kao brzim pomoćnicima i toplim molitvenicima za spasenje naše, kolena preklonivši, pritičemo i, klanjajući se, usrdno vapimo: ne prezrite moljenja nas grešnih i nemoćnih, koji smo u mnoga bezakonja zapali i svakoga dana i časa sagrešujemo. Umolite Gospoda da nama, nedostojnim slugama Svojim, podari velika i obilna milosrđa Svoja. Izbavite nas od svake patnje i bolesti, jer ste od Gospoda i Spasa našega Isusa Hrista primili izobilnu blagodat isceljenja, radi čvrste vere, besplatnog lečenja i mučeničke končine vaše. Uslišite nas koji se molimo i bogougodnim posredništvom vašim izmolite kod Hrista Boga pravoslavnim upraviteljima zdravlje, blagostanje, spasenje, pobedu nad neprijateljima i blagoslov Božji.

Opet se klanjajući, usrdno molimo da nam od Gospoda isprosite sve što je od koristi u ovom privremenom životu, a posebno što je potrebno za večno spasenje, da se udostojimo da molitvama vašim dobijemo hrišćanski kraj, bez bolesti, nepostidan, miran, i da se izbavimo od prevara đavolskih i večnih muka, da naslednici bezgraničnog i blaženog Carstva Nebeskog budemo. A vi, ugodnici Božji, ne prestajte da se molite za one koji vam sa verom pristupaju; čak i ako, po mnoštvu grehova svojih, nismo dostojni milosrđa vašeg, budući istinski podražavaoci čovekoljublja Božjeg, učinite da donesemo rod dostojan pokajanja i u večni pokoj stignemo, hvaleći i blagosiljajući divnog u svetima Svojim Gospoda i Boga i Spasa našega Isusa Hrista i Prečistu Majku Njegovu, i vašu toplu zaštitu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

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Autor: Marija Radić