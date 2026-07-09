Sutra obavezno izgovorite OVU MOLITVU! Slavimo važnog sveca - Predanje kaže da on pritiče u pomoć onima koji ga usrdno prizovu

Srpska pravoslavna crkva i vernici sutra obeležavaju Svetog prepodobnog Sampsona Stranoprimca, svetitelja čiji je život ostao upamćen po nesebičnoj brizi za bolesne, siromašne i sve kojima je bila potrebna pomoć.

U narodu je poznat kao čovek koji je lečio i telo i dušu, ne tražeći nikada nagradu za svoje delo, zbog čega ga Crkva smatra jednim od najvećih primera hrišćanskog milosrđa.

Predanje kaže da su mu se ljudi obraćali za pomoć još za života, ali i nakon njegove smrti, verujući da njegove molitve donose utehu, olakšanje i snagu onima koji prolaze kroz teške životne trenutke.

Od bogataša do skromnog lekara

Sveti Sampson rođen je u uglednoj i bogatoj rimskoj porodici, gde je stekao vrhunsko obrazovanje za svoje vreme. Posebno se posvetio medicini, ali znanje nije koristio da bi stekao bogatstvo ili ugled.

Naprotiv, lečio je sve koji su mu dolazili bez ikakve nadoknade. Istovremeno je, uz lekove, ljudima pružao utehu i podsećao ih na značaj vere, nade i dobrih dela.

Kasnije se preselio u Carigrad, gde je živeo veoma skromno. Svoj dom otvorio je svima kojima je bila potrebna pomoć, hraneći siromašne, lečeći bolesne i pružajući podršku onima koji nisu imali kome da se obrate.

Verovanje koje se sačuvalo do danas

Sveti prepodobni Sampson upokojio se 530. godine, a sahranjen je u crkvi Svetog mučenika Mokija.

U crkvenom predanju ostalo je zapisano da se i posle smrti javljao onima koji su mu se usrdno molili, zbog čega ga mnogi vernici i danas prizivaju u trenucima bolesti, nevolje i životnih iskušenja.

Molitva koja se sutra izgovara

Na sutrašnji praznik vernici izgovaraju tropar posvećen Svetom Sampsonu:

"U trpljenju tvome stekao si nagradu tvoju, prepodobni oče, neprestano prebivajući u molitvama, zavolevši uboge i njima pomažući. Moli se Hristu Bogu Sampsone milostivi i blaženi, da spase duše naše."

Autor: Iva Besarabić