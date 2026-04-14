Sutra slavimo velikog sveca: Obavezno izgovorite ovu molitvu

Pravoslavni vernici 15. aprila obeležavaju dan posvećen Prepodobnom Titu Čudotvorcu, jednom od svetitelja čiji je život ostavio dubok trag u istoriji hrišćanstva.

Njegovo ime vezuje se za nepokolebljivu veru, izuzetnu smernost i dar čudotvorstva, zbog čega ga Crkva i danas poštuje kao uzor monaškog i duhovnog života.

Prepodobni Tit poznat je i kao jedan od ranih hrišćanskih vođa. U pojedinim predanjima poistovećuje se sa apostolom Titom, bliskim saradnikom apostola Pavla, koji ga je nazivao čas sinom, čas bratom, što svedoči o njihovoj snažnoj duhovnoj vezi. Rođen na Kritu, Tit je bio obrazovan u duhu grčke filozofije i poezije, ali je vrlo rano izabrao put vere, ostavljajući svetovne vrednosti iza sebe.

Vođen ljubavlju prema Hristu, napustio je svetovni život i zamonašio se, prihvatajući asketski put pun odricanja. Svojim trudom, smirenošću i poslušnošću brzo se izdvojio među bratijom, a kasnije je postao iguman i duhovni pastir mnogih vernika. Njegova blagost, krotost i milosrđe bili su toliko izraženi da su savremenici govorili da mu nema ravnog.

Njegov odnos sa apostolom Pavlom imao je poseban značaj. Zajedno su putovali i širili hrišćansku veru, a Pavle ga je na kraju postavio za episkopa na Kritu. Tit je bio uz svog učitelja i u njegovim poslednjim danima u Rimu, a nakon njegove smrti, dostojno ga je sahranio i vratio se na Krit, gde je nastavio svoju misiju - krštavao je neznabošce i mudro upravljao Crkvom.

Od mladosti je sačuvao čistotu duše i tela, zbog čega je, kako se verovalo, ličio na anđela. Upravo zbog takvog života, Bog mu je podario dar čudotvorstva. Tokom burnog perioda ikonoboračke jeresi pokazao se kao čvrst i nepokolebljiv branilac vere, ostajući veran učenju Crkve uprkos svim izazovima.

Prepodobni Tit upokojio se mirno u dubokoj starosti, prema nekim izvorima u 9. veku, ostavivši iza sebe brojne učenike i sledbenike koji su nastavili njegov duhovni put. Njegov život ostao je simbol istrajnosti, vere i potpune predanosti Bogu.

Srpska pravoslavna crkva obeležava njegov praznik 15. aprila po crkvenom, odnosno 2. aprila po gregorijanskom kalendaru.

„U tebi se, oče, sigurno spase bogolikost, jer si primivši Krst, sledio Hrista. Delima si učio prezirati telo, želeći više za dušu stvari besmrtne, zato i sa Anđelima, Sveti Tite, raduje se duh tvoj.“

Ovaj praznik vernicima donosi podsećanje na snagu vere i važnost duhovnih vrednosti, ali i na to da se istrajnošću, ljubavlju i smirenošću može dostići istinska bliskost sa Bogom.

Autor: D.Bošković