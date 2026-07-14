Ovakvu prognozu niko nije očekivao: Od ovog datuma stiže velika promena vremena

Prijatni dani noći su definitivno iza nas.
Sve do vikenda u Srbiji se očekuje veoma toplo vreme. Maksimalna temperatura biće i do 35 stepeni, lokalno na istoku i jugoistoku Srbije i do 36-37 stepeni.
Sreda i četvrtak doneće posle podne lokalne pljuskove sa grmljavinom brdsko-planinskim predelima na jugu i jugozapadu Srbije.
U subotu prema kraju dana promena vremena, pa se u nedelju očekuje osetno svežije sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.
Biće uslova i za grmljavinske oluje sa gradom, uz olujni vetar i obilne pljuskove.
Temperatura će pasti ispod 30 stepeni.
Početkom sledeće sedmice ugodno toplo i bez vrućina.
Prema trenutnim prognozama, nakon 23. jula Srbiju bi zahvatio novi toplotni talas, uz temperature i preko 35 stepeni.
Autor: S.M.