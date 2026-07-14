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Ovakvu prognozu niko nije očekivao: Od ovog datuma stiže velika promena vremena

Izvor: Telegraf, Foto: Pink.rs, Tanjug, Pixabay.com ||

Prijatni dani noći su definitivno iza nas.

Sve do vikenda u Srbiji se očekuje veoma toplo vreme. Maksimalna temperatura biće i do 35 stepeni, lokalno na istoku i jugoistoku Srbije i do 36-37 stepeni.

Sreda i četvrtak doneće posle podne lokalne pljuskove sa grmljavinom brdsko-planinskim predelima na jugu i jugozapadu Srbije.

U subotu prema kraju dana promena vremena, pa se u nedelju očekuje osetno svežije sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Biće uslova i za grmljavinske oluje sa gradom, uz olujni vetar i obilne pljuskove.

Temperatura će pasti ispod 30 stepeni.

Početkom sledeće sedmice ugodno toplo i bez vrućina.

Prema trenutnim prognozama, nakon 23. jula Srbiju bi zahvatio novi toplotni talas, uz temperature i preko 35 stepeni.

Autor: S.M.

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