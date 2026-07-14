Nova pravila zbog afričke kuge svinja: Ko ih ne bude poštovao mogao bi da ostane bez prava na uzgoj

Afrička kuga svinja potvrđena je na 496 gazdinstava u 18 opština i osam okruga, a zbog pogoršanja situacije država uvodi strože mere i pojačava kontrole.

Prema podacima Uprave za veterinu, afrička kuga svinja potvrđena je na 496 gazdinstava u 18 opština i osam okruga. Najkritičnije je u Sremu, gde je sprovedena eutanazija više od 11.000 grla, ali i u Mačvi, delovima Beograda, Kolubarskog okruga i Orašja. Načelnica Veterinarske inspekcije Ljiljana Ivanjac poručuje da je odgovornost uzgajivača ključna u sprečavanju daljeg širenja bolesti.

Zbog urgentne situacije u vezi sa afričkom kugom svinja i širenja te opasne i izuzetno zarazne bolesti u pojedinim delovima Srbije, juče je održan sastanak na najvišem državnom nivou. Nakon sastanka, ministar poljoprivrede Dragan Glamočić poručio je da nema mesta panici, jer virus nije opasan za ljude, kao i da je doneta odluka da se maksimalno pooštre kazne kako bi se sprečilo širenje.

Ljiljana Ivanjac ističe da je jedna od najvažnijih odluka uvođenje strožih sankcija za vlasnike gazdinstava koji ne poštuju propisane mere zaštite.

"Onaj ko se ne pridržava mera biosigurnosnih i ne brine se o svom gazdinstvu direktno utiče da se ova bolest koja je jako uporna održava u sistemu našeg stočarstva. Takvi pojedinci biće odgovorni i kažnjeni, a u određenom periodu biće im zabranjeno držanje i uzgoj životinja", navela je Ivanjac.

Naglašava da se broj zaraženih gazdinstava svakodnevno menja, jer se neprestano pojavljuju nove sumnje koje se laboratorijski proveravaju.

"Nažalost, iz dana u dan imamo povećanje broja sumnji. Nekada se potvrdi prisustvo bolesti, nekada ne, ali upravo to ovu bolest čini izuzetno opasnom i teškom za suzbijanje", rekla je Ivanjac.

Podseća da protiv afričke kuge svinja i dalje ne postoji ni lek ni vakcina, zbog čega je eutanazija jedina zakonom propisana mera kada se bolest potvrdi.

"Ljudi se često pitaju zašto je jedina mera eutanazija. Do sada nema vakcine i nema leka. Ova mera je zakonom propisana i primenjuje se tek kada je bolest već prisutna", objasnila je načelnica Veterinarske inspekcije.

Ključ je u odgovornosti ljudi

Iako su dezobarijere važan deo zaštite, Ivanjac naglašava da one same nisu dovoljne.

"Nisu ključne dezobarijere, ključna je svest ljudi i odgovornost. Svako mora da zna da ispred sebe ima neprijatelja koji se ne vidi i koji za sobom seje smrt", upozorila je Ivanjac.

Prema njenim rečima, gazdinstva moraju da funkcionišu kao zatvoreni sistemi, sa strogo kontrolisanim ulaskom ljudi, vozila i opreme.

"Mora se zabraniti ulaz svima koji nemaju potrebe da budu na farmi. Na taj način se štiti gazdinstvo", istakla je Ivanjac.

Govoreći o uzrocima širenja bolesti, navodi da tačan način unošenja virusa na prvu zaraženu farmu nije potvrđen, ali da je ljudski faktor najverovatniji.

"Najverovatnije je ljudski faktor u pitanju. Od naše odgovornosti i shvatanja opasnosti ove bolesti zavisi da li ćemo sačuvati ono što predstavlja ekonomiju zemlje", rekla je Ivanjac.

Dodaje da su divlje svinje prirodni rezervoar virusa i da njihovo kretanje nije moguće u potpunosti kontrolisati, posebno u područjima uz rečne tokove i šumske komplekse.

Država nadoknađuje štetu, ali pod određenim uslovima

Načelnica Veterinarske inspekcije podseća da država isplaćuje naknadu za eutanazirane životinje, ali samo ukoliko su vlasnici ispunili zakonske obaveze.

"Morate biti registrovano gazdinstvo, životinje moraju biti obeležene i morate dokazati da ste poštovali sistem biosigurnosnih mera", objasnila je Ivanjac.

Kako dodaje, poštovanje tih mera proverava se redovnim inspekcijskim kontrolama i pregledom dokumentacije na farmama.

Posebno upozorava da ekonomske posledice nisu ograničene samo na gubitak životinja.

"Mnogo je teže kada se suočite sa praznim objektima, praznim štalama i praznim gazdinstvom. Tada shvatite koliko vremena treba da prođe da biste obnovili proizvodnju ili donesete odluku da se njome više nikada ne bavite", istakla je Ivanjac.

Nenajavljene kontrole i obeležavanje zaraženih gazdinstava

Posle sednice odlučeno je da kontrole na terenu budu dodatno pooštrene.

"Kombinovani timovi Ministarstva poljoprivrede, veterinarske inspekcije, MUP-a i drugih službi nenajavljeno će obilaziti gazdinstva i proveravati sprovođenje biosigurnosnih mera. Svako ko ih ne bude poštovao snosiće posledice, jer direktno učestvuje u širenju bolesti", rekla je Ivanjac.

Najavila je i novu meru obeležavanja gazdinstava na kojima je potvrđena afrička kuga svinja kako bi upozorenje bilo vidljivo svima.

"Čuvajte svoja gazdinstva. Budite jedini nosilac tih biosigurnosnih mera na svojim gazdinstvima, jer vi odgovarate prvo za svoje, ali čuvajući svoje, čuvamo i komšije, čuvamo i naseljena mesta i naše okruge i našu državu", poručila je Ljiljana Ivanjac.

Autor: S.M.