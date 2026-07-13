Nekima će držanje svinja biti trajno zabranjeno: Ovo su prve mere protiv afričke kuge: Oglasio se ministar posle hitnog sastanka u Vladi

Afrička kuga svinja se ne prenosi na ljude, zbog toga nema mesta panici, ali oprez nažalost mora da postoji jer se bolest brzo širi na domaće farme, rekao je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić u obraćanju medijima posle hitnog sastanka u Vladi. Kako je naveo, najugroženija su tri područja. Kazne će biti pooštrene.

Pooštravaju se kazne zbog afričke kuge svinja

Više od 60 predstavnika državnih institucija, lokalnih samouprava i stručnih službi učestvovalo je na vanrednom sastanku posvećenom suzbijanju afričke kuge svinja, na kojem je zaključeno da će kazne za nepoštovanje propisanih mera biti maksimalno pooštrene.

Na sastanku su učestvovali predstavnici Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, saobraćajne policije, Uprave za veterinu, Uprave za šume, "Srbijašuma", "Vojvodinašuma", predsednici opština, načelnici okruga, kao i predstavnici lovačkih udruženja.

Virus se prenosi gotovo svime

Kako je istakao ministar, afrička kuga svinja predstavlja izuzetno opasan virus koji se veoma lako prenosi, zbog čega je neophodno uključivanje svih nadležnih službi.

Prema njegovim rečima, virus se može preneti obućom, odećom, prevoznim sredstvima, ali i drugim predmetima koji dolaze u kontakt sa zaraženim područjem.

– Došli smo čak i do gljiva i vrganja, jer se virus veoma lako prenosi. Prisutan je na svakom koraku i vreba sa svih strana. Vakcina ne postoji i zato moramo učiniti sve da sprečimo njegovo širenje – poručio je ministar.

Najugroženiji Sremski, Mačvanski okrug i područje oko Obrenovca

Iako je virus trenutno registrovan u više delova Srbije, kao najkritičnija područja izdvojeni su Sremski i Mačvanski okrug, kao i deo Beograda, odnosno područje oko Obrenovca.

Učesnici sastanka upozorili su da je neophodno ograničiti nepotrebno kretanje, posebno u šumskim područjima u kojima borave divlje svinje, koje predstavljaju jedan od glavnih izvora širenja bolesti.

Poseban rizik predstavlja letnja sezona, kada građani odlaze u šume po ogrev ili gljive, ali i period intenzivnih poljoprivrednih radova.

Apel proizvođačima i strože kontrole

Na sastanku je upućen apel svim uzgajivačima da dosledno poštuju biosigurnosne mere, uz upozorenje da se i dalje beleže slučajevi grubog kršenja propisa.

Kako je naglašeno, dešava se da pojedini vlasnici nepropisno odlažu uginule životinje van svojih gazdinstava, čime dodatno povećavaju rizik od širenja zaraze.

Zbog toga je donet zaključak da će inspekcijske kontrole biti intenzivirane, a kaznena politika maksimalno pooštrena, posebno prema proizvođačima kod kojih se afrička kuga svinja ponavlja drugi ili treći put na istom gazdinstvu.

Nadležni poručuju da jedino dosledno sprovođenje biosigurnosnih mera i zajedničko delovanje svih institucija može sprečiti dalje širenje ove bolesti, protiv koje za sada ne postoji vakcina.

Podsetimo, ranije danas, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić sastao se u Vladi Srbije sa predstavnicima najvišeg državnog nivoa povodom aktuelne epizootiološke situacije u vezi sa afričkom kugom svinja, a u cilju donošenja novih mera za sprečavanje daljeg širenja bolesti.

Među prisutnima su predstavnici kabineta predsednika Srbije Aleksandra Vučića i kabineta predsednika Vlade Srbije Đura Macuta, Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova i drugih nadležnih institucija, kao i načelnici upravnih okruga i predstavnici lokalnih samouprava na čijim teritorijama su registrovana žarišta afričke kuge svinja.

Mapa žarišta: Gde je situacija najkritičnija

Prema najnovijim podacima, borba sa virusom vodi se na više frontova širom zemlje. Trenutno, kako je potvrđeno za "Blic Biznis" su aktivna žarišta na području:

Šta je afrička kuga?

Afrička kuga svinja je opasna zarazna bolest koja pogađa domaće i divlje svinje, ali nije opasna za ljude. Virus se prenosi kontaktom sa zaraženim životinjama, kontaminiranom hranom, opremom, odećom i vozilima.

Uprava apeluje na pojačane biosigurnosne mere i pravovremeno prijavljivanje svake sumnje na bolest.

I dalje važi, najveći problem problem kod ove bolesti jeste nepredvidivost.

Autor: D.B.