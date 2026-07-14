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'OVO JE NAJTUŽNIJA PRIČA...PROMENIĆEMO IM ŽIVOT IZ KORENA' Humanitarna pomoć Željka Mitrovića stiže na adresu samohrane majke Violete i njenih osmoro mališana (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović hitno je prekinuo odmor kako bi pružio pomoć samohranoj majci Violeti koja sa osmoro dece živi u teškim uslovima.

Samohrana majka Violeta i njeno osmoro dece više ne mogu i ne smeju da čekaju. Ovoj porodici hitno je potrebna pomoć, a kada je najteže, tu je Željko Mitrović.

Vlasnik i direktor Pink Media Grupe odlučio je da prekine odmor i vrati se u Srbiju kako bi im pružio pomoć. Majka koja je pobegla od nasilnika i njena deca starosti od šest meseci do 12 godina zajedno spavaju u svega dva kreveta, a život u teškim uslovima za ovu porodicu ubrzo će postati prošlost, i to zahvaljujući Željku Mitroviću.

- Posle dva dana na moru, morao sam da prekinem letovanje. Morao sam da prekinem, zato što ni letovanje nije letovanje ako imate saznanje da nešto ovog tipa gori. Ja mislim da je ovo možda najtužnija priča i zbog toga je prekinuto moje letovanje. Došao sam danas da se organizujemo i idemo sutra u tu familiju da im zapravo pomognemo. Kad kažem zapravo, spremili smo niz stvari, ne samo novac i ne samo poklone za decu, spremili smo mnogo više stvari da pokušamo da Violeti i tih osmoro mališana učinimo život ne samo srećnijim, već da pokušamo da im promenimo život iz korena. Ona je žena koja je preživela nasilje u porodici, koliko sam razumeo, zbog toga su se i odselili, žive u nekim nenormalnim uslovima - rekao je Željko Mitrović i dodao:

Kada sam video taj apel za pomoć, a stigao mi je od jedne od humanitarnih organizacija s kojima mi sarađujemo kada su informacije u pitanju, od njih uglavnom dobijamo informacije, i stvarno, tuga, ali ozbiljna tuga. Opet kažem, to je možda jedna od najtužnijih priča, rešio sam bez ikakve dileme da prekinem letovanje. Sinoć je avion došao po mene, evo me u Beogradu sada, radimo pripreme i spremamo sve što je neophodno za sutrašnji obilazak i ubeđen sam da će se iznenaditi i da ćemo im život promeniti iz korena.

Foto: TV Pink Printscreen

Violeta je nasilje trpela uglavnom pred decom, zbog čega je ova priča još teža, a Željko Mitrović je upitan da li misli da će im susret sa njim nekako promeniti život, rekao:

- Promeniće im život svakako. Ali te traume i ožiljci ostaju. Nikada to nisam razumeo, kada neko može da sprovodi nasilje nad ženama i veliki sam borac protiv toga. Naravno, to su stvari svake porodice ponaosob i nikada se tu nije zgodno mešati, ali možemo da se umešamo na ovaj način i da im promenimo život u potpunosti i da učinimo život toj dečici mnogo srećnijim.

Foto: TV Pink Printscreen

Za manje od 24 sata ovi prizori biće samo ružno sećanje, jer humanitarna pomoć Željka Mitrovića stiže na adresu samohrane majke Violete i njenih osmoro mališana. Dostojanstven život i lepše detinjstvo za Violetu i njenu decu više neće biti samo puste želje, već stvarnost koju će im osigurati vlasnik Pink Media Grupe. 

Autor: M.R.

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