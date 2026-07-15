Afrička kuga svinja ne posustaje: Eutanazirano više od 11.000 grla, stručnjaci apeluju na oprez

Afrička kuga svinja ponovo se širi Srbijom, a najkritičnije je u Sremu, Mačvi i delovima Beograda. O merama za suzbijanje bolesti, ulozi ljudskog faktora, eutanaziji zaraženih grla i naknadi štete za emisiju "Redakcija" govorio je Boban Đurić iz Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede.

Kako je za Ozon Media izjavio načelnik Gradske uprave za poljoprivredu i zaštitu životne sredine Grada Sremska Mitrovica, prvi slučaj afričke kuge svinja na ovom području registrovan je krajem prošlog meseca na jednom manjem domaćinstvu u Noćaju, gde su vlasnici držali svega nekoliko svinja za sopstvene potrebe.

Najkritičnije je u Sremu, gde je sprovedena eutanazija više od 11.000 grla, ali i u Mačvi, delovima Beograda, Kolubarskog okruga i Orašja. Nadležni poručuju da je odgovornost uzgajivača ključna u sprečavanju daljeg širenja bolesti.

Nakon sastanka na najvišem državnom nivou, ministar poljoprivredeDragan Glamočić poručio je da nema mesta panici, jer virus nije opasan za ljude, kao i da je doneta odluka da se maksimalno pooštre kazne kako bi se sprečilo širenje.

Koje odluke i mere su najvažnije u suzbijanju epidemije, da li će biti poskupljenja mesa, šta kažu proizvođači, a šta nadležni, za emisiju "Redakcija", govorio je Boban Đurić, načelnik Odeljenja za zdravlje životinja pri Upravi za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

- Kao što ste i rekli, trenutno je najkritičnija situacija u Sremskom i Mačvanskom okrugu, kao i na teritoriji Beograda, odnosno opštine Obrenovac. Međutim, imamo i novi slučaj ove bolesti u opštini Žabalj, u Južnobačkom okrugu. Veterinarska služba i veterinarska inspekcija odmah su preduzele sve propisane mere kako bi se taj slučaj sanirao. Ono što zabrinjava jeste činjenica da smo imali jedan klaster u Sremskom i Mačvanskom okrugu, gde je virus bio prisutan u cirkulaciji, a sada se pojavio i na drugom području. To najverovatnije ukazuje na ljudski faktor, odnosno na mogućnost prenosa virusa putem ljudi - rekao je Đurić.

Virus se širi, biosigurnost ključna

Načelnik je upozorio na otpornost virusa i istakao važnost poštovanja preventivnih mera u borbi protiv bolesti.

- Želim da apelujem na sve proizvođače, vlasnike svinja i farmere da maksimalno poštuju biosigurnosne mere, jer je ovaj virus izuzetno otporan i može se preneti na različite načine. Od 2019. godine, kada se bolest prvi put pojavila u Mladenovcu, borimo se sa ovim virusom. Već 2020. godine bolest se proširila sa jugoistoka Srbije, nakon pojave slučajeva u Rumuniji i Bugarskoj, a zatim je nastavila da se širi ka centralnim delovima zemlje - kaže on.

Ukazao je na ozbiljnost posledica afričke kuge svinja i upozorio na rizike koji doprinose njenom ponovnom pojavljivanju.

- Tokom 2021. godine imali smo veliki problem u okolini Zaječara, gde je na jednoj farmi eutanazirano gotovo 20.000 svinja. 2023. godina bila je posebno alarmantna, sa više od 2.000 žarišta. Ovaj virus je veoma otporan i dugo opstaje u spoljašnjoj sredini, naročito u populaciji divljih svinja. Nažalost, i ove godine se suočavamo sa posledicama njegovog prisustva, a ljudski faktor i dalje predstavlja jedan od najvećih rizika - istakao je.

- Veterinarska služba je maksimalno angažovana u prevenciji i dijagnostici ove bolesti. Sprovodi se aktivan nadzor na terenu, koji podrazumeva kontrolu gazdinstava i praćenje zdravstvenog stanja životinja. Ukoliko se primete određeni klinički simptomi, uzimaju se uzorci i šalju na analizu. Cilj je brza i rana detekcija virusa, kako bismo bili korak ispred bolesti, a ne korak iza nje. Veoma je važna dijagnostika, ali i saradnja sa vlasnicima svinja i farmerima. Ukoliko primete bilo kakvu promenu zdravstvenog stanja životinja, dužni su da to prijave veterinarskoj službi. Uzorci se hitno šalju u nadležne institute i rezultati se dobijaju veoma brzo, praktično u toku istog dana - naveo je Đurić.

- Vakcina za suzbijanje ove bolesti trenutno ne postoji. Postoje određeni eksperimentalni primeri, ali nisu u primeni. Eutanazija je, nažalost, krajnja mera kada se bolest potvrdi na gazdinstvu. Dovoljno je da jedna svinja bude pozitivna i tada se mora pristupiti eutanaziji svih životinja na tom gazdinstvu, kao i njihovom neškodljivom uništavanju. Ipak, prevencija je ključna i mnogo je važnije sprečiti pojavu bolesti nego reagovati kada se ona već pojavi.

Osvrnuvši se i na primer farme u Hrtkovcima i koliko je teško kada veliki broj grla mora da bude eutanaziran, na pitanje li država nadoknađuje štetu vlasnicima odgovorio je:

- Država nadoknađuje štetu i to čini svih prethodnih godina, ali je jedan od osnovnih uslova da svinje budu propisno obeležene. To znači da životinja mora imati ušnu markicu i biti evidentirana u centralnoj bazi podataka. Na taj način vlasnik ispunjava osnovnu obavezu i država može da izvrši nadoknadu štete. U suprotnom, ukoliko životinje nisu obeležene i evidentirane, postavlja se pitanje mogućnosti isplate naknade, jer je to jedan od glavnih uslova - za emisiju "Redakcija", zaključio je Đurić.

Autor: S.M.