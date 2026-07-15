Detalji tragedije kakvu ovaj deo Beograd ne pamti: Mladić (39) hteo da pomogne porodilji, pa stradao od osa! Troje dece ostalo bez oca

Muk i tuga u slepoj ulici u jednom beogradskom naselju gde se juče dogodila strašna tragedija. Ovde, u ovom mirnom ćorsokaku gde se svi poznaju, život je juče stao. Kuće su zatvorene, na ulici nema nikoga, a meštani u neverici posmatraju dvorište iz kojeg je pre samo 24 sata odjeknuo krik koji je zauvek promenio jednu porodicu.

N.M. (39), suprug i otac troje dece, izgubio je život na najbizarniji i najtragičniji način – nakon napada roja osa.

Našu ekipu dočekala je komšinica, vidno potresena, dok gleda ka kući u kojoj je N.M. živeo.

"On je bio čovek zlatnog srca, uvek tu da pomogne. Kod njega smo svi mi iz ulice vozili kola na servis. Sinoć je samo hteo da pomogne komšinici koja se tek porodila. Hteo je da joj premesti sto“, priča nam komšinica

„Nije znao šta ga čeka u stolu“

Prema njenim rečima, niko nije ni slutio da se unutar njega sakrio čitav roj osa.

Dok ga je pomerao, ose su krenule na njega. Ujele su ga više puta, pravo po glavi i vratu. U trenutku mu je pozlilo. Odvezli su ga u Dom zdravlja, nadali smo se da će ga spasiti, a onda je stigla ta strašna vest.

"Njegovo najmlađe dete treba ove godine da krene u prvi razred", dodaje komšinica.

Iza N.M. ostalo je troje dece i supruga, a za celo naselje ovo ostaje rana koja neće tako lako zarasti. U ovoj slepoj ulici, gde se tragedija dogodila u trenutku dobre volje, danas vlada tišina kakva se retko viđa – tišina tuge zbog gubitka dobrog čoveka.

Autor: S.M.