ŠKOLA KALIGRAFIJE I ISTORIJE U PRIZRENU Vasilija iz Beograda došla ponovo: Prošli put kad sam bila to su bila najbolja četiri dana u mom životu (VIDEO)

Deseta, jubilarna Svetoarhangelska letnja škola kaligrafije i istorije koja je okupila decu sa prostora Kosova, ali i iz regiona, održava se i ove godine u manastiru Svetih Arhangela kod Prizrena.

Svetoarhangelska letnja škola kaligrafije i istorije trajaće do petka, kada će na završnoj priredbi učesnici predstaviti svoje kaligrafske radove.

Vasilija Gavrilović iz Beograda već drugi put učestvuje na ovim radionicama.

„Mnogo mi je drago što mogu ponovo da dođem jer prošli put kad sam bila to su bila najbolja četiri dana u mom životu. Kaligrafiju što učimo je pismo kojim se ranije pisalo, i čast je pisati time. Jako mi se sviđa i mislim da sam se pronašla u tome. Verovatno ću nastaviti time da se bavim kao hobijem“, rekla je Gavrilović.

Stefan Tomić koji dolazi iz Švajcarske kaže da mu se sviđaju radionice kaligrafije i da će uvek kad bude u mogućnosti dolaziti ovde.

„Dolazim iz Švajcarske, pričam srpski pošto su mi roditelji iz Bijeljine. Sviđaju mi se radionice kaligrafije, dobro je društvo, učimo i istoriju. Doći ću i sledeće godine i uvek kad mogu“, rekao je Tomić.

Magdalena Savić iz Batusa sa Kosova je pozvala sve koji nisu bili da dođu i učestvuju sledeće godine na ovim radionicama.

„Ova radionica kaligrafije mi se mnogo sviđa, ovde sam drugi put i želela bih svima da preporučim da dođu i probaju neko novo iskustvo i da upoznaju ljude“, kazala je Savić.

Danica Veselinović, akademski slikar i kaligraf iz Loznice ističe da će deca u petak izložiti svoje kaligrafske radove i na taj način pokazati kako se najbolje čuva ćirilica u Prizrenu.

„Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam ovde kao predavač treći put. Imamo jednu zaista izuzetnu grupu dece, kao i svake godine. Do petka će spremiti kaligrafske radove i pokazati kako se na najbolji način čuva ćirilica ovde u Prizrenu. Radićemo ustavnu ćirilicu iz 12. veka, kako su izgledale srednjovekovne slike, ornamenti, i kako je skladno građen tekst na jednom srednjovekovnom rukopisu. Ujedno će više naučiti o samom Prizrenu, da se međusobno druže, poštuju i zajedno stvaraju u takvom ambijentu, nešto što je deo naše kulturne baštine“, rekla je Veselinović.

Mario Majstorović, organizator Svetoarhangelske letnje škole, u ime društva prijatelja Svetih Arhangela kaže da je ponosan na ovaj jubilej i da je ideja da deca zauvek ostanu povezana sa ovom školom čuvajući tako naše kulturno nasleđe.

„Ovo je deseta škola po redu i veoma smo ponosni na to. Jubileji počinju od desete godine tako da verujemo da će ovo dugo da traje. Ideja je da se deca sa različitih delova Kosova i Metohije i iz regiona sakupe ovde u Prizrenu i uče o našoj srednjovekovnoj istoriji i kulturi i da se druže. Takođe i deca iz rasejanja koja imaju priliku da upoznaju srpsku kaligrafiju i istoriju. Obilazićemo svetinje Prizrena. Ovde smo u Arhangelima, ali ideja je da se ta deca upoznaju, druže, da shvate da ovde žive Srbi i dalje, da tu postoje deca koja imaju iste snove koji oni sanjaju, da se povežu, i mislim da nam je jedan od najvećih uspeha posle ove škole što deca naprave svoju vajber grupu i zauvek ostanu povezani sa ovom školom. To i jeste suštinska ideja, jer ako se deca ovde na Kosovu povežu mi na taj način najbolje čuvamo naše nasleđe i stvaramo nove argumentovane branioce svuda širom sveta“, rekao je Majstorović.

Autor: S.M.