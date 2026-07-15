BIĆE SUPERĆELIJA, IZBEGAVAJTE BORAVAK NAPOLJU! Meteorolog Ristić upozorava na opasno nevreme nakon vrelih udara

Srbija se nalazi na pragu ekstremnih vremenskih promena koje će obeležiti drugu polovinu jula. Nakon perioda rasta temperature koji će kulminirati vrelim krajem nedelje, meteorolozi upozoravaju na nagli dolazak hladnog fronta i opasnost od ozbiljnih nepogoda.

Vreli udar pre oluje

Meteorolog Ivan Ristić najavljuje veoma toplo vreme u petak i subotu, uz naglasak da će se vrelina posebno osetiti u centralnim i južnim delovima zemlje.

U Beogradu će u petak i subotu biti oko 37 ili 38 stepeni, dok će u subotu u južnijim krajevima temperatura dostići i 40 stepeni - kaže Ristić.

Prekretnica nastupa u subotu popodne, kada kroz "bečka vrata" dolazi hladan vazduh koji će izazvati burne reakcije u atmosferi.

Opasnost od superćelijskih oluja

Ova nagla promena donosi potencijalne superćelijske oluje, jake nepogode praćene gradom i olujnim vetrom. Ristić savetuje građane da u subotu popodne i uveče budu na oprezu, naročito u regionu Beograda, Vojvodine i sve do Kragujevca.

Građani treba da prate radarske slike jer vreme tada neće biti pogodno za boravak na otvorenom. Pred promenu vremena elektromagnetno zračenje i električno polje rastu, što dodatno pojačava osećaj ošamućenosti kod ljudi u kombinaciji sa visokim temperaturama - upozorava Ristić.

Meteorolog amater Marko Čubrilo takođe najavljuje pogoršanje vremena za vikend uz grmljavinske pljuskove i prolazno jak do olujan severozapadni vetar.

Prijatna nedelja pa novi toplotni talas

Nakon burne subote, sledeća sedmica donosi značajno osveženje. Temperature će pasti na prijatnih 25 do 27 stepeni, uz svežije noći. Ipak, ovo olakšanje biće kratkog daha.

Ristić upozorava da novi toplotni talas stiže već od 26. ili 27. jula.

Kada krene novi toplotni talas, on će biti duži i jači. Temperatura će biti uglavnom preko 35 stepeni krajem jula i početkom avgusta - zaključuje Ristić, dodajući da bi taj period mogao potrajati između deset i petnaest dana.



Autor: D.S.