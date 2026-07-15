Teška sudbina osmoro mališana dirnula Željka Mitrovića: Neću stati dok im ne nađem novi dom! (VIDEO)

Hitna misija u Kragujevcu!

Nakon što je video u kakvim gotovo nemogućim uslovima živi samohrana majka Violeta sa osmoro dece, vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović nije časio časa. Odmah je prekinuo odmor i lično se angažovao kako bi ovoj porodici pružio preko potrebnu pomoć, ali i pronašao novi dom.

On je i dalje u Kragujevcu, gde već satima obilazi objekte kako bi pronašao mesto gde će ova hrabra porodica započeti novi, dostojanstven život. Pored toga, obradovao ih je sa pola miliona dinara, obezbedio im letovanje, kao i džeparac.

Dečija sreća i lepše detinjstvo više nisu smeli da čekaju.

Violeta i njena deca žive u kući bez gotovo ikakvih uslova, bez kreveta i kupatila, ali dolaskom Željka Mitrovića sve će se promeniti na bolje.

Vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović porodici je uručio novčanu pomoć, poklone i garderobu.

– Violeta, evo ti prvo, ovde imaš pola miliona. To ti je za početak. Ovde imaš... Sada ću ti objasniti zbog čega. Imaš vaučer za vas devet. Za letovanje. To je najbolji hotel u Budvi. To su ti vaučeri. Hotel Park na plaži. Ol inkluziv. Imate tri obroka. Sve tamo plaćeno. I čak i dodatne stvari. Plus, evo ga, ovde imaš devet džeparaca. To je tamo da imate za ovo – poručio je Mitrović.

Iako je prvobitno, osim poklona i novca, nameravao da im sredi kuću u kojoj trenutno borave, kada je video u kakvim uslovima žive, došlo je do promene plana. Odlučio je da ovu porodicu hitno useli u novi dom.

– Znaš kako se kaže, ljudi se plaše zle sudbine, a zla sudbina se plaši mene. Tako da, sve je u krug. Nisam još sreo sudbinu koju nismo pobedili. Bog te, vi nemate stvari... Očigledno, sedite, ne stojite. Sedimo na dušecima. Nema ni TV, ništa. Sve ćemo to da promenimo. Kao što sam rekao, kada sam odlučio da prekinemo letovanje, nije me utisak prevario. Ovo je možda najtužnija i najpotresnija priča koju smo imali do sada. Violeta, sa ovih osmoro mališana, od kojih najmlađi ima sedam meseci, dečak Noa, tri dečaka i pet devojčica, od sedam meseci do 12 godina. Uopšte nisam pogrešio. Jednog trenutka sam mislio da li je moglo da sačeka. Ne, nije mogla da sačeka ni sada. Zato što su ova dečica bila, ja mislim, relativno ugrožena. Pogledajte, spavaju na dva dušeka, njih osmoro spava u jednom krevecu i na dva dušeka. Znači, potpuno sumanuto. Kao što vidite, nema ni stola, ni stolica, nema ničega. Sve oronulo i trošno – istakao je Mitrović.

On je dodao da je situacija hitna:

– Ispostavilo se da ova kuća nije, zapravo, njihova, nego su oni, zbog nasilja koje je Violeta preživljavala, iz Nemačke došli brzo, da ne kažem, glavom bez obzira, i naselili se ovde. Ovo je kuća prijateljice, ako razumem, a sada ćemo da im nađemo kuću, da im iznajmimo neku kuću ovde, da mogu odmah danas, ako je moguće da se presele. Ako ne danas, onda sutra, ali da što manje dana, sati, minuta ili sekundi provedu u ovom objektu, ovo nije za ljudski život - istako je Željko Mitrović

O celoj situaciji i dramatičnoj potrazi za smeštajem, Mitrović se oglasio i na svom Instagram profilu:

- Još uvek sam u Kragujevcu, neću mrdnuti odavde dok ne pronađemo kuću ili stan za Violetu i njenih osmoro predivnih mališana! Nikada nisam video nešto ovako tužno i potresno! Osam mališana starosti od 7 meseci do 12 godina živi na dva dušeka, bez stolica, stolova i bez kupatila! Majka Violeta je pobegla od porodičnog nasilja sprovođenog pred očima ove divne i vaspitane dečice! Pored novca, poklona i letovanja, hteo sam da im renoviram kuću ali se ispostavilo da ona nije njihova, tako da sam rešio da ih privremeno preselim u nešto normalno dok im ne sagradimo novu kuću! Ali svakako moram i želim da se zahvalim velikom srcu Kragujevca, jer kad smo seli u restoran da ručamo i da pronađemo privremeni smeštaj za njih, počeo je pakao koji još traje jer mnogi vlasnici nekretnina nisu voljni da mi privremeno iznajme prostor za samohranu majku sa osmoro dece! I tada kreće najdirljiviji deo, kad su slučajni Kragujevčani u restoranu čuli moje razgovore i moljakanje da mi neko iznajmi kuću ili stan za njih, svi su u restoranu Tabor počeli da telefoniraju i da mi pomažu da pronađem smeštaj za ovu divnu familiju, i konobari i šef kafane, kao i svi gosti počeli su da telefoniraju i traže! Informacija je nekako stigla i do gradonačelnika Kragujevca Nikole Dašića, koji se i sam uključio u potragu za nekim prostorom gde bi privremeno smestili Violetu i njenih osam mališana! Potraga još traje a ja hoću da se zahvalim velikom srcu Kragujevca! Ne mrdam odavde dok ne preselim Violetu i klince! Ljudi ne treba da se plašite zle sudbine, zla sudbina treba da se plaši nas! Siguran sam da ću već u sledećoj objavi imati dobre vesti! - napisao je Mitrović na svom Instagram nalogu.

Violeta nije krila emocije zbog pružene ruke pomoći.

– U moje ime i u ime moje dece - rekla je Violeta.

– Drži se. Ajde, samo da rešimo ovaj problem sa kućom i da vas danas preselimo. Samo je bitno da ovde ne ostanete. Dok sam tu i dok mogu da vidim da ste preseljeni. Ja bih iznajmio njima, recimo, posebno na godinu dana, stan za njih osmoro. Mi smo videli ovde neke kuće na oglasu, pošto nećemo da odemo odavde dok ih ne preselimo, pa ako imate nešto, mi bi da odmah pogledamo i da se odmah uselite. To je ideja. Da ceo proces obavimo za pola sata – zaključio je Željko Mitrović.

Željko Mitrović i dalje se nalazi u Kragujevcu, a kako je rekao, on ne planira da napusti grad dok Violeti i njenoj deci ne obezbedi siguran krov nad glavom i dok se lično ne uveri da su svi članovi ove porodice zbrinuti i spokojni u svom novom domu.

Autor: D.S.