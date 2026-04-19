Ovo je osumnjičeni za ubistvo osmoro mališana: Među žrtvama i njegova rođena deca (FOTO)

U Šrivportu, Luizijana, danas se desilo stravično masovno ubistvo u kom je nastradalo osmoro dece i ranjene dve odrasle osobe.

Osumnjičeni napadač, koji je identifikovan kao Šamar Elkins, takođe je mrtav. On je upucan u Bosijer Sitiju nakon policijske potere. Prva istraga ukazuje na to da je pucnjava posledica porodičnog nasilja, a da su među ubijenom decom i Elkinsova.

Pucnjava se odigrala na tri lokacije. Jedna se dogodila u bloku 300 ulice W. 79th kod avenije Linwood. Policija navodi da postoje još dva povezana mesta zločina: jedno udaljeno oko 400 metara u ulici Harison, a treće u Bosijer Sitiju u ulici Brompton Lejn.

Potvrđeno je da je Elkins bio u "nekoj vrsti romantične veze" sa jednom od dve žene koje su ranjene u pucnjavi. Veruje se da je upravo taj narušeni odnos bio okidač za masakr.

"Želimo da zahvalimo Državnoj policiji Luizijane (LSP) na pomoći jer je ovo velika operacija. Imamo tri mesta zločina samo ovde u Šrivportu. Jedno od njih je neverovatno jezivo i biće potrebno nekoliko sati za uviđaj. Znam da su neka od dece osumnjičenog živela tamo", rekao je kaplar Kris Bordelon, portparol policije Šrivporta.

Sedmoro dece pronađeno je mrtvo u jednoj kući. Osmo dete je, prema Bordelonovim rečima, izgleda pokušalo da pobegne preko krova na zadnjoj strani kuće.

Prema navodima Državne policije Luizijane, agencije koja je sada nadležna za istragu u Bosijer Sitiju, osumnjičenog je ubila policija Šrivporta nakon potere preko reke.

KTBS 3 News saznaje da se osumnjičeni verovatno namerno uvezao u to naselje tokom potere jer je bio povezan sa jednom tamošnjom kućom.

Osumnjičeni

Šamar Elkins (31) ima raniju krivičnu presudu pred sudom u okrugu Caddo. Uhapšen je u martu 2019. pod optužbom za ilegalnu upotrebu oružja i nošenje vatrenog oružja na posedu škole.

Prema policijskom izveštaju, Elkins je tada izjavio da je izašao da se nađe sa prijateljem koji je trebalo da ga pokupi, ali je druga osoba izvukla pištolj i uperila ga u njega. Elkins je priznao da je ispalio pet hitaca u automobil dok je vozač odlazio. Incident se dogodio na manje od 100 metara od ograde škole. Pucnji su ispaljeni u pravcu škole dok su se deca napolju igrala.

Elkins je u oktobru 2019. priznao krivicu za ilegalno oružje. Druga optužba je odbačena, a Elkins je osuđen na uslovnu kaznu od 18 meseci.

Reakcije zajednice

Lokalni zvaničnici i članovi veća izrazili su duboku tugu i saučešće porodicama, ističući da je ovo jedan od najtužnijih dana u istoriji grada.

Nadzornik škola okruga Caddo, Kit Barton, nazvao je pucnjavu "neopisivom tragedijom", dodajući da su ugašeni mladi životi sa snovima i budućnošću koja je tek počela da se oblikuje.

Državna tužiteljka Liz Maril, predsednik Senata Kameron Henri i predsednik Predstavničkog doma Filip Devilije u zajedničkim izjavama izrazili su zahvalnost policiji na brzoj reakciji i ponudili svu neophodnu pomoć u narednim danima.

Gradonačelnik Bosijer Sitija, Tomi Čendler, izjavio je da, iako je incident počeo u Šrivportu, on je pogodio i njihov grad, te da stoje solidarno uz svoje komšije u žalosti.

Predsedavajući Predstavničkog doma SAD, Majk Džonson, objavio je na svom Fejsbuk profilu: "Srceparajuća tragedija u Šrivportu jutros — osmoro dece je bezumno ubijeno. Moj tim je u kontaktu sa lokalnom policijom. Naše misli i molitve su uz žrtve i njihove voljene u ovom neverovatno teškom trenutku."

pročitajte još Išao od kuće do kuće i ubijao svoju decu: Stravični detalji masakra u kojem je stradalo 8 mališana

Autor: Marija Radić