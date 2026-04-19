Osmoro dece ubijeno u masovnoj pucnjavi: Užas u Luizijani (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs

U masovnoj pucnjavi u Šrivportu u Luizijani ubijeno je osmoro dece, javlja Mirror.

Policijska uprava Šrivporta (SPD), trećeg najmnogoljudnijeg grada američke savezne države Luizijane, navela je da su žrtve uzrasta od 18 meseci do 14 godina - ubijene tokom "porodičnog nasilja" u naselju Sedar Grouv.

Pucnjava se dogodila u nedelju oko 6 sati ujutru po lokalnom vremenu, prema rečima načelnika policije Šrivporta, Vejna Smita.

Dve odrasle žene zadobile su prostrelne rane glave i preživele, dok je jedan dečak povređen nakon što je skočio sa krova, prenosi lokalna televizija KTBS, podružnica ABC za Luizijanu.

Osumnjičeni, odrasli muškarac, ubijen je u razmeni vatre sa policijom nakon potere u parohiji Bosijer, saopštila je državna policija Luizijane.

Na terenu je i dalje veliki broj policijskih snaga, a prema prvim informacijama, slučaj ima elemente porodičnog nasilja.

Istraga je u toku, a nadležni najavljuju da će više informacija biti saopšteno naknadno.

MASAKR U KIJEVU: Suspendovani policajci koji su pobegli tokom terorističkog napada

Autor: Marija Radić

UŽAS U KANADI: Pronađeno šest tela, među njima četvoro DECE!

OSMORO LJUDI UBIJENO U BARU Užas u Meksiku: Komšije prijavile pucnjeve, policija unutra zatekla tela

UŠAO U RESTORAN, PA ZAPUCAO! Ljudi padali kao pokošeni: Ubijene najmanje 4 osobe, a 20 je ranjeno u masovnoj pucnjavi

PUCNJAVA NA FLORIDI: Najmanje pet MRTVIH u kampusu - Policija LIKVIDIRALA jednog od napadača (VIDEO)

Užas u SAD: U masovnoj pucnjavi u Luizijani veliki broj povređenih

OSMORO DECE UMRLO USLED TROVANJA MESOM! Užas u poznatom letovalištu: U bolnici više od 75 ljudi