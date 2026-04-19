Osmoro dece ubijeno u masovnoj pucnjavi: Užas u Luizijani (VIDEO)

U masovnoj pucnjavi u Šrivportu u Luizijani ubijeno je osmoro dece, javlja Mirror.

Policijska uprava Šrivporta (SPD), trećeg najmnogoljudnijeg grada američke savezne države Luizijane, navela je da su žrtve uzrasta od 18 meseci do 14 godina - ubijene tokom "porodičnog nasilja" u naselju Sedar Grouv.

Pucnjava se dogodila u nedelju oko 6 sati ujutru po lokalnom vremenu, prema rečima načelnika policije Šrivporta, Vejna Smita.

Police in Shreveport, Louisiana say 8 children were killed in a domestic shooting. The suspect was also killed by responding officers. pic.twitter.com/WuaGGOf3mq — Breaking911 (@Breaking911) 19. април 2026.

Dve odrasle žene zadobile su prostrelne rane glave i preživele, dok je jedan dečak povređen nakon što je skočio sa krova, prenosi lokalna televizija KTBS, podružnica ABC za Luizijanu.

Osumnjičeni, odrasli muškarac, ubijen je u razmeni vatre sa policijom nakon potere u parohiji Bosijer, saopštila je državna policija Luizijane.

Na terenu je i dalje veliki broj policijskih snaga, a prema prvim informacijama, slučaj ima elemente porodičnog nasilja.

Istraga je u toku, a nadležni najavljuju da će više informacija biti saopšteno naknadno.

pročitajte još MASAKR U KIJEVU: Suspendovani policajci koji su pobegli tokom terorističkog napada

Autor: Marija Radić