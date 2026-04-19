AKTUELNO

Svet

Detalji horora u Americi: Ubistvo osmoro dece 'prizor kakav policajci nikada nisu videli' (VIDEO)

Izvor: PInk.rs/Telegraf.rs

Osmoro dece je ubijeno u pucnjavi u Luizijani za koju policija navodi da je bila posledica porodičnog nasilja.

Američka policija saopštila je da je poziv iz Šrivporta primila u nedelju oko 6 sati ujutru. Žrtve pucnjave bile su uzrasta od jedne do 14 godina.

Ukupno 10 osoba je pogođeno iz vatrenog oružja, prema rečima portparola policije u Šrivportu, Krisa Bordelona. Nadležni organi još prikupljaju detalje o mestu zločina koje se proteže na tri lokacije.

Bordelon je naveo da su neka od upucane dece bila u srodstvu sa osumnjičenim, kojeg je policija usmrtila tokom potere automobilima.

"Ovo je opsežno mesto zločina, drugačije od bilo čega što je većina nas ikada videla", dodao je Bordelon.

Policija Šrivporta zatražila je od detektiva državne policije Luizijane da sprovedu istragu.

Nijedan policajac nije povređen u pucnjavi u kojoj je učestvovao službenik nakon policijske potere koja se u nedelju ujutru završila u Bosijer Sitiju.

pročitajte još

Autor: Marija Radić

#Amerika

#Horor

#Ubistvo

#deca

#upucana deca

