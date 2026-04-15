Osmak ušao u razred i pobio osmoro drugara i nastavnika: Otkriveni jezivi detalji masakra u Turskoj

Broj žrtava napada u srednjoј školi u Kahramanmarašu (Turska) porastao je na devet, a među žrtvama je osmoro dece, saopštili su nadležni.

Napad je izvršio Isa Aras Mersinli, učenik osmog razreda, koji je potom izvršio samoubistvo.

Nadležni su saopštili da je u pitanju bio akt pojedinca, a ne teroristički napad, te da se istraga i dalje sprovodi.

Ministar unutrašnjih poslova Mustafa Čiftči rekao je da je osmumnjiče osmak bio učenik škole u ​​kojoj se napad dogodio i da je ubistva izvršio oružjem koje je poneo od kuće. Ministar je naveo da je u napadu povređeno 13 ljudi, a da se 6 povređenih nalazi na lečenju na intenzivnoj nezi.

"Ušao je u učiniocu i počinio masakr"

Ministar je rekao da je napad počeo oko 13.30 časova.

"U pitanju je škola u kojoj se smenski organizuje nastava. Sve se dogodilo u trenutku kada su učenici jutarnje smene krenuli kućama. Tada je 14-godišnjak, učenik osmog razreda, koji je bio učenik ove škole, ušao u učionicu s oružjem koje je doneo od kuće i otvorio vatru, počinivši masakr. U napadu je devetoro ljudi poginulo, od kojih je osam đaka i jedan profesor. Povređeno je 13 ljudi, šest je na intenzivnoj nezi, troje je u kritičnom stanju", rekao je ministar.

On je rekao da će nastava u Kahramanmarašu biti obustavljena u naredna dva dana i da deca do ponedeljka ići u školu.

Autor: S.M.