Išao od kuće do kuće i ubijao svoju decu: Stravični detalji masakra u kojem je stradalo 8 mališana

Neka od osmoro dece ubijene u masovnoj pucnjavi u Šrivportu u nedelju ujutru ubio je njihov sopstveni otac po modelu egzekucije, potvrdio je portparol policije Šrivporta Kristofer Bordelon za Shreveport-Bossier City Advocate.

Pucnjava, koja je počela u ulici W. 79th i proširila se na druge kuće, ostavila je osmoro mrtve dece i dve ranjene odrasle žene.

Jedna od upucanih žena bila je u emotivnoj vezi sa osumnjičenim, koji još nije javno identifikovan, rekao je Bordelon. Nije jasno koliko je žrtava bilo u srodstvu sa osumnjičenim, niti da li je žena povezana sa njim bila njegova partnerka ili supruga.

Ubijena deca bila su uzrasta od 1 do 14 godina.

Osumnjičeni, koji je optužen da je nakon ubistava ukrao automobil i poveo policiju u poteru do Bosijer Sitija, poginuo je u razmeni vatre sa policijom u blizini avenije Brompton.

Pucnjava je ostavila grad u žalosti, a gradonačelnik Tom Arseno izjavio je da bi ovo mogao biti "najtragičniji dan" u istoriji Šrivporta. Zvaničnici Luizijane uputili su molitve i saučešće žrtvama, njihovim porodicama, policajcima i hitnim službama.

Bordelon je rekao da istražitelji rade na rasvetljavanju uzroka koji su doveli do ovog porodičnog incidenta. Više informacija biće poznato uskoro.

Portparol policijske uprave Šrivporta Kris Bordelon i nekolicina vladinih zvaničnika prišli su policijskoj traci na parkingu duž avenije Linvud kasno u nedelju ujutru, manje od 100 metara od mesta gde je osmoro dece ubijeno pre izlaska sunca.

Naselje Sedar Grouv decenijama je bilo poprište zločina i tragedija, ali Bordelon je istakao da čak ni policajci "nikada nisu videli ništa slično", te se obratio stanovnicima okupljenima.

Osmoro dece, uzrasta od jedne do oko 14 godina, ležalo je mrtvo, ubijeno u maloj sivoj kući koju su posmatrači mogli videti preko njegovih ramena. Bordelon je rekao da prvi podaci ukazuju na to da je većina umešanih, ako ne i svi, bili u srodstvu.

"Znam da ima mnogo ljudi koji imaju pitanja, i daću sve od sebe da odgovorim", rekao je. "Mnogi od vas su porodica.“

Dok je iznosio činjenice, suze su tekle niz obraze jedne žene koju je kasnije član zajednice identifikovao kao tetku barem jedne žrtve.

"Moraćemo da idemo dan po dan. Ovo je previše", rekla je Satonia Smol, koja radi sa žrtvama porodičnog nasilja u ovoj oblasti. "Poznajem ih lično. Molite se za porodicu. Dok mi ovde stojimo, počinju da iznose tela."

Prema Bordelonu, većina umešanih se poznavala. Veruje se da je neimenovani napadač, koji je kasnije ubijen na kraju policijske potere, bio u "nekoj vrsti emotivne veze" sa jednom od upucanih žena koja se nalazi u kritičnom stanju u lokalnoj bolnici.

Komesar okruga Kado Ron Ketron, policajac Toni Hanter, državni senator Sem Dženkins i poslanica Temi Felps okupili su se sa masom komšija na tihoj molitvi. Felps je podelila svoju ličnu vezu sa ovim mestom: odrasla je "manje od pet blokova, ne bih rekla ni kilometar" odatle.

"Imamo osmoro dece koja su izgubila živote, a koja nisu imala nikakve veze sa problemima odraslih", rekla je ona. Poslanica je navela da je baš prošle nedelje razgovarala sa članovima zajednice o svemu što je Sedar Grouv doživeo tokom njenog života. "Nismo znali da ćemo danas biti usred ovakve istorije."

Hanter je rekao da, dok policija vodi istragu, ljudi u Sedar Grouvu "samo moraju da se okrenu Gospodu za vođstvo, da se mole za isceljenje ove porodice i za obnovu."

Autor: Marija Radić