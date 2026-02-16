AKTUELNO

(UZNEMIRUJUĆE) MASOVNA PUCNJAVA NA UTAKMICI SREDNJOŠKOLACA, IMA MRTVIH! Napadač otvorio vatru, hici odzvanjali dvoranom, a onda je usledio HOROR!(VIDEO)

Najmanje dve osobe ubijene su u novoj masovnoj pucnjavi tokom hokejaške utakmice srednjoškolaca na Roud Ajlendu.

Najmanje dve osobe ubijene su u novoj masovnoj pucnjavi, do koje je došlo na jednom klizalištu, tokom hokejaške utakmice srednjoškolaca u gradiću Potaketu, na Roud Ajlendu.


Prema prvim informacijama, ubijena je jedna devojka.

Napadač mrtav

Iz kancelarije gradonačelnika su potvrdili da je napadač mrtav i da policija ne traga za drugim učesnicima.


U pucnjavi je ukupno pet osoba ranjeno, a četvoro je prebačeno u bolnicu.

Prema nepotvrđenim informacijama, u incident su umešani roditelji učenika koji su učestvovali u hokejaškoj utakmici.

