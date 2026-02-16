(UZNEMIRUJUĆE) MASOVNA PUCNJAVA NA UTAKMICI SREDNJOŠKOLACA, IMA MRTVIH! Napadač otvorio vatru, hici odzvanjali dvoranom, a onda je usledio HOROR!(VIDEO)

Najmanje dve osobe ubijene su u novoj masovnoj pucnjavi tokom hokejaške utakmice srednjoškolaca na Roud Ajlendu.

Prema prvim informacijama, ubijena je jedna devojka.

Napadač mrtav

Iz kancelarije gradonačelnika su potvrdili da je napadač mrtav i da policija ne traga za drugim učesnicima.



U pucnjavi je ukupno pet osoba ranjeno, a četvoro je prebačeno u bolnicu.

Prema nepotvrđenim informacijama, u incident su umešani roditelji učenika koji su učestvovali u hokejaškoj utakmici.

