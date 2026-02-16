Najmanje dve osobe ubijene su u novoj masovnoj pucnjavi tokom hokejaške utakmice srednjoškolaca na Roud Ajlendu.
Najmanje dve osobe ubijene su u novoj masovnoj pucnjavi, do koje je došlo na jednom klizalištu, tokom hokejaške utakmice srednjoškolaca u gradiću Potaketu, na Roud Ajlendu.
Prema prvim informacijama, ubijena je jedna devojka.
Napadač mrtav
Iz kancelarije gradonačelnika su potvrdili da je napadač mrtav i da policija ne traga za drugim učesnicima.
U pucnjavi je ukupno pet osoba ranjeno, a četvoro je prebačeno u bolnicu.
Prema nepotvrđenim informacijama, u incident su umešani roditelji učenika koji su učestvovali u hokejaškoj utakmici.
Autor: D.Bošković