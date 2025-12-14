AKTUELNO

Najmanje dve osobe su ubijene, a devet ranjeno u pucnjavi na Univerzitetu Braun u Providensu, američka savezna država Roud Ajlend. Osumnjičeni napadač, odeven u crno, još uvek je na slobodi.

Pucnjava tokom ispita

Incident se dogodio u subotu popodne u inženjerskoj zgradi Barus & Holi, dok su se u učionicama održavali završni ispiti. Policija je prijavu dobila nešto posle 16 časova po lokalnom vremenu.

Osmoro u kritičnom stanju

Gradonačelnik Providensa Bret Smajli saopštio je da je osam ranjenih u kritičnom stanju prebačeno u bolnicu Roud Ajlend. Šest pacijenata je „kritično ali stabilno“, jedan je u kritičnom stanju, dok je jedan stabilan. Deveta žrtva ima povrede koje nisu opasne po život.

Snimak osumnjičenog

Lokalni službenici objavili su video nadzorne kamere na kojem se vidi osumnjičeni napadač kako napušta zgradu. Zamenik šefa policije Tim O’Hara rekao je da je bio odeven u crno i da je moguće da je nosio masku. Na mestu pucnjave pronađene su čaure.

Reakcije vlasti

Predsednica Univerziteta Braun Kristina H. Pakson potvrdila je da su sve žrtve studenti. Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da je obavešten o pucnjavi, dok FBI i ATF pomažu lokalnim organima u istrazi. Policija Providensa i dalje traga za jednim ili više osumnjičenih.

