AKTUELNO

Svet

PUCNJAVA NA UNIVERZITETU U AMERICI: Studenti upozoreni da zaključaju vrata, utišaju telefone i ostanu skriveni (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Lindsey Wasson ||

Univerzitet Braun izdao je danas hitno upozorenje, nakon što je došlo do prijave o pucnjavi na kampusu tog univerziteta, u kojem se navodi da policija grada Providens, američke savezne države Roud Ajlend još uvek traži jednog ili više osumnjičenih.

U najnovijem upozorenju, objavljenom u 17.11 časova po lokalnom vremenu, univerzitet je pozvao studente da ostanu u skloništima, zaključaju vrata i utišaju telefone, preneo je NBC News

"Braun koordinira sa više policijskih agencija na terenu. Hitna medicinska pomoć je prisutna. Pratite dalje informacije o bezbednosti", navodi se u poslednjem ažuriranju.

Za sada, kako prenose američki mediji, nema informacija da li je koliko ljudi povređeno.

pročitajte još

Teška nesreća na putu Paraćin-Zaječar, auto potpuno smrskan: Više osoba povređeno, među njima i DECA

Autor: Marija Radić

#Amerika

#Pucnjava

#Univerzitet

#Vrata

#telefon

POVEZANE VESTI

Svet

PUCNJAVA NA UNIVERZITETU TENESI U NEŠVILU: Ranjeno devetoro osoba, ima mrtvih (VIDEO)

Region

PUCNJAVA NA BENZINSKOJ PUMPI U NIKŠIĆU: Više hitaca iz poluatomatske puške na objekat, krenuo i požar, vatrogasci brzo reagovali

Svet

PUCNJAVA U ČIKAGU: Ranjeno više osoba (FOTO)

Svet

PUCNJAVA U STUDENTSKOM DOMU U KENTAKIJU! Nekoliko osoba ranjeno, napadač priveden!

Svet

PUCNJAVA U RESTORANU U ATLANTI - Tri osobe ranjene, policajac upucao napadača

Svet

PUCNJAVA NA UNIVERZITETU U U JUŽNOJ KAROLINI: Blokirani kampusi, studenti dobili poruke upozorenja