PUCNJAVA NA UNIVERZITETU U AMERICI: Studenti upozoreni da zaključaju vrata, utišaju telefone i ostanu skriveni (VIDEO)

Univerzitet Braun izdao je danas hitno upozorenje, nakon što je došlo do prijave o pucnjavi na kampusu tog univerziteta, u kojem se navodi da policija grada Providens, američke savezne države Roud Ajlend još uvek traži jednog ili više osumnjičenih.

U najnovijem upozorenju, objavljenom u 17.11 časova po lokalnom vremenu, univerzitet je pozvao studente da ostanu u skloništima, zaključaju vrata i utišaju telefone, preneo je NBC News

"Braun koordinira sa više policijskih agencija na terenu. Hitna medicinska pomoć je prisutna. Pratite dalje informacije o bezbednosti", navodi se u poslednjem ažuriranju.

Za sada, kako prenose američki mediji, nema informacija da li je koliko ljudi povređeno.

Autor: Marija Radić