Pucnjava u Americi – dve studentkinje ubijene, devetoro ranjeno, napadač u bekstvu

SAD: Masakr na Univerzitetu Braun – dve studentkinje ubijene, devetoro ranjeno, napadač u bekstvu.

U pucnjavi koja se juče popodne dogodila na Univerzitetu Braun u Providensu, u američkoj saveznoj državi Roud Ajlend, ubijene su dve osobe, dok je devetoro ranjeno. Osumnjičeni napadač još uvek je na slobodi, a među žrtvama su svi studenti.

Pucnjava tokom završnih ispita

Incident se dogodio u učionici na prvom spratu inženjerske zgrade Barus i Holi, nešto posle 16 časova po lokalnom vremenu. U trenutku pucnjave u zgradi su se održavali završni ispiti. Policija Providensa potvrdila je da je napadač još uvek neidentifikovan.

Teško povređeni studenti

Gradonačelnik Providensa Bret Smajli izjavio je da je osam ranjenih u kritičnom stanju prebačeno u bolnicu Roud Ajlend. Kasnije je potvrđeno da je šest pacijenata u „kritičnom ali stabilnom stanju“, jedan u kritičnom, a jedan u stabilnom. Deveta žrtva zadobila je lakše povrede i očekuje se da se potpuno oporavi.

Reakcije univerziteta i vlasti

Predsednica Univerziteta Braun, Kristina H. Pakson, potvrdila je da su sve žrtve studenti. Uprava kampusa ranije je upozorila studente na aktivnog strelca i pozvala ih da se sakriju, zaključaju vrata i isključe telefone.

Predsednik SAD Donald Tramp obavešten je o pucnjavi, dok FBI i ATF pomažu lokalnim organima u istrazi. Bostonska kancelarija FBI-ja saopštila je da pruža resurse policiji Providensa.

Potraga za napadačem

Policija Providensa i dalje traga za jednim ili više osumnjičenih. Univerzitet Braun izdao je saopštenje u kojem se navodi da su mere bezbednosti na kampusu pojačane.

