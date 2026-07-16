Koraci ka boljoj budućnosti: Fondacija Mozzart podržala rad udruženja HISBAS

Iza svakog malog koraka krije se velika borba. Za neku decu on predstavlja prvi oslonac, za roditelje novu nadu, a za terapeute potvrdu da zajedništvo može da pomeri granice mogućeg.

Upravo u prostoru gde se svakodnevno ispisuju priče o istrajnosti, rehabilitaciji i veri u napredak, stigla je podrška koja će omogućiti da se ti koraci nastave još sigurnije. Fondacija Mozzart podržala je rad udruženja HISBAS (Hidrocefalus i spina bifida asocijacija Srbije), čime će biti olakšani uslovi rada i unapređena podrška koja se svakodnevno pruža deci i njihovim porodicama.

Iz udruženja ističu da je razvoj centra za terapijsku podršku proistekao iz potreba sa kojima su se susretali u radu sa roditeljima i decom.

„Udruženje postoji od 2011. godine, a pre dve godine u radu sa roditeljima i decom otvorila se potreba da razvijemo ovakav centar, gde pružamo manuelnu terapiju i robotsku podršku deci i njihovim porodicama. Cilj nam je da uvedemo tehnike koje još nisu dostupne u Srbiji i učinimo ih dostupnim roditeljima, dok nam robotska terapija pruža značajnu pomoć u procesu rehabilitacije. Ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez društveno odgovornih kompanija, kao što je Fondacija Mozzart, koja je prepoznala rad i misiju našeg centra. Kao što naš slogan kaže 'Koraci su lakši kada se dele' i to zaista jeste tako“, poručila je Šeherzada Halimović, direktorka udruženja HISBAS.

Udruženje HISBAS osnovali su terapeuti i roditelji dece i osoba sa hidrocefalusom i spinom bifidom, sa ciljem unapređenja zdravlja i kvaliteta života osoba koje žive sa ovim stanjima. Kao nevladina i neprofitna organizacija, HISBAS se bavi edukacijom stanovništva o značaju prevencije, pružanjem psihološke podrške deci i roditeljima, kao i njihovim osnaživanjem za uključivanje u svakodnevni život i društvenu zajednicu.

„Nakon što smo stupili u kontakt sa timom udruženja Hisbas, prepoznali smo koliko su iskreni, posvećeni i koliko srca ulažu u ono što rade. Kada smo ih povodom uručenja donacije i posetili, potpuno smo se uverili da je njihova misija mnogo više od posla, da je to njihov način života. Imali smo priliku da vidimo decu koja vredno vežbaju, ali i ljude koji svakog dana daju sve od sebe da im pruže podršku, motivaciju i bolje uslove za napredak. Njihov posao nije nimalo lak, ali je zaista plemenit i inspirativan“, istakla je Milica Čakajac iz Fondacije Mozzart i poručila:

„Zato nam je veliko zadovoljstvo što će donacija Fondacije Mozzart doprineti radu ovog udruženja, što će im olakšati svakodnevne aktivnosti i biti dodatni vetar u leđa da nastave da menjaju živote dece i njihovih porodica nabolje.”

Kroz radionice, tribine, humanitarne i donatorske programe, udruženje okuplja roditelje, decu i stručnjake, ostvarujući blisku saradnju sa lekarima, terapeutima i naučnicima iz zemlje i inostranstva. HISBAS je član Međunarodne federacije za spina bifidu i hidrocefalus, čime aktivno učestvuje u razmeni znanja i unapređenju standarda podrške osobama sa ovim dijagnozama. Njihova misija ostaje da kroz edukaciju, savremene terapije i kontinuiranu podršku porodicama doprinesu kvalitetnijem i dostojanstvenijem životu svojih korisnika.

Donacija Fondacije Mozzart predstavlja još jedan važan korak ka ostvarenju te misije, potvrđujući da zajednička briga i društvena odgovornost mogu da otvore vrata novim mogućnostima za decu kojoj je podrška najpotrebnija.

Autor: A.A.